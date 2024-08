Engstler e Valint, primi successi al Mugello

Trofeo Pirelli. Franz Engstler, campione della Coppa Shell 2022 e del Trofeo Pirelli Am 2023, bagna con un successo l’esordio nella serie principale del Ferrari Challenge, al termine di una gara avvincente, conclusa in regime di Safety Car per un contatto in mezzo al gruppo, senza conseguenze per i piloti, a tre minuti dal termine. Alle sue spalle si classifica Bence Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa), mentre terzo è Timo Glock (Autohaus Ulrich), transitato per primo sotto la bandiera a scacchi, ma penalizzato di 5 secondi per un sorpasso concluso superando i limiti della pista in partenza. L’ex pilota di Formula 1, al suo debutto nel Ferrari Challenge, ha fatto segnare il miglior tempo in qualifica in 1’47”199 e in gara in 1’49”618.

Sfida serrata nel Trofeo Pirelli Am, con Claus Zibrandtsen che ha la meglio sul poleman di giornata, Marco Zanasi (CDP – Pinetti Motorsport). Al pilota danese va anche il punto supplementare per il miglior crono in gara della classe in 1’50”997. Terzo gradino del podio per Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing).