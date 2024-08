Dove vedere il Ferrari Challenge da Balaton

Il secondo appuntamento del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli 2024 va in scena al Balaton Park Circuit di Budapest. Si tratta di una prima volta sul circuito ungherese inaugurato nel 2023. Grande attesa e curiosità per vedere all’opera le Ferrari 296 Challenge e le 488 Challenge Evo alla prova della pista magiara.

In streaming e in tv. Qualifiche e gare saranno visibili in streaming, ad accesso libero e con commento in lingua inglese, sul sito live.ferrari.com e sulla pagina ufficiale YouTube Ferrari.

In Italia, le gare del sabato e della domenica saranno trasmette in diretta dalla piattaforma Sky, canale 207 Sky F1, a partire dalle 13.45.

Sly Sports F1 trasmetterà in diretta il Ferrari Challenge sabato dalle 15.20 (ora inglese) e domenica dalle 14.05 (ora inglese). Tutte live le gare su Sky Sport F1 in Germania, Austria e Svizzera, sabato e domenica dalle 13.50.

In diretta anche in Ungheria, su Sport2 e in diversi paesi del nord Europa. Ma non sarà solo il Vecchio Continente a poter assistere dal vivo in tv al monomarca del Cavallino Rampante: tra gli altri, in USA gare in diretta su Speedsports1, in Australia su beIN Sports2, in Cina su Doujin.