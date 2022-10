Da esordiente a campione: Jason Ambrose

In gara per la prima volta nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK Championship, Jason Ambrose (Dick Lovett Swindon) ha debuttato nella Coppa Shell sul suo circuito preferito, Oulton Park, facendosi subito notare da alcuni dei piloti più affermati della serie.

“Oulton Park è un bellissimo circuito, adatto ai piloti veri. È stretto, senza vie di fuga e con alcune sezioni in pendenza. È una pista romantica, ma pericolosa, riservata ai più coraggiosi.” Sicuro di sé, sia in pista che fuori, Ambrose ha subito piazzato la sua auto al terzo posto sulla griglia di partenza in Gara 1: un debutto eccezionale. “La prima gara è stata una delle più divertenti di quest’anno: sono partito terzo e sono riuscito a guadagnare una posizione finendo sul secondo gradino del podio. Adoro Oulton Park ed è stato un inizio di stagione perfetto.” Ambrose ha conquistato poi un altro podio, arrivando terzo in Gara 2.

Nel secondo round di Snetterton, gli occhi erano puntati tutti su di lui e le attese non sono state deluse. Nella giornata inaugurale ha conquistato la prima pole e la prima vittoria in gara: un risultato davvero impressionante. Il nuovo arrivato ha sfiorato la seconda pole per una frazione di secondo, ma in Gara 2 ha ritrovato il ritmo, che gli ha permesso di conquistare la seconda vittoria del weekend e quattro podi su quattro gare.

Il terzo round del campionato ha portato i piloti a Donington, dove Ambrose si è dimostrato in ottima forma per tutto il fine settimana, conquistando due pole position e due vittorie, balzando in testa alla classifica, costruendo un vantaggio su cui ha fatto affidamento per il resto della stagione.

“Ho subito un’operazione il giorno prima del quarto round a Brands Hatch ed ero un po' sottosopra. Mi sono qualificato al terzo posto in entrambe le giornate, ma in Gara 1 ho perso terreno e ho chiuso in quinta posizione. Gara 2 è andata meglio, ma ero ancora fuori forma e ho portato a casa solo un piazzamento sul secondo gradino del podio.”

In vista dell’ultimo round di Silverstone, Ambrose è appagato e ottimista. “Amo questa serie. È solo la mia prima stagione, ma che stagione! Sette podi in otto gare e la vetta del campionato: non potevo sperare in un inizio migliore per la mia carriera di pilota.”

“I partecipanti sono tutti favolosi. Quest’anno ho stretto amicizie destinate a durare una vita: la squadra e la macchina sono fantastiche, così come le persone coinvolte. L’annata è andata oltre le mie più rosee aspettative.”

A Silverstone, Ambrose si è qualificato in seconda posizione per Gara 1, ma un incidente che ha coinvolto più vetture lo ha relegato in ultima posizione, anche se il pilota è stato autore di una bella rimonta, finendo quarto, e presentandosi in Gara 2 da favorito per la vittoria del campionato. Con un secondo posto finale il britannico ha accumulato punti sufficienti per competere al titolo di Campione della Coppa Shell UK su qualsiasi tipo di vettura nella sua primissima stagione: un debutto da sogno per un esordiente.

“È una vittoria un po’ agrodolce. Significa che l’anno prossimo potrei partecipare al Trofeo Pirelli, una classe decisamente più impegnativa, ma significa anche che ho strappato la vittoria a Paul Rogers (JCT600 Brooklands), che gareggia nella serie da ben tre anni. Che prima stagione! Vincere è incredibile. Vorrei passare alla GT3, ma l’anno prossimo sarò ancora qui: mi mancherebbero troppo i miei amici se non lo facessi!”.