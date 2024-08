Cronache dal paddock di Snetterton

Il tracciato di Snetterton ha ufficialmente aperto la quinta stagione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK. Da quando si corre il monomarca britannico, il circuito della contea di Norfolk non è mai mancato nel calendario della serie che si disputa su alcuni dei circuiti più iconici d’Inghilterra.

Grand Chelem. Autentico protagonista del fine settimana è stato Andrew Morrow. Il pilota nordirlandese, che ha preso la licenza sportiva soltanto lo scorso anno, ha iniziato il 2023 alla grande con una doppietta. Morrow non si è accontentato di vincere, ma ha realizzato anche un “Grand Chelem”, noto anche come “Grand Slam”: in gergo motoristico equivale a conquistare, nel corso di un singolo weekend, pole position, giro più veloce e vittoria, condotta in testa dalla prima all'ultima tornata. Un risultato ottenuto ripetendosi in Gara 1 e in Gara 2. Inoltre Morrow durante le qualifiche per determinare l’ordine di partenza per la seconda prova ha segnato la pole con il tempo di 1’51”448, battendo il record sul giro del Ferrari Challenge UK sul circuito di Snetterton.

Remuntada. Lo scorso anno Carl Cavers, entrato nella seconda parte del campionato nella Coppa Shell, si era messo in mostra con tre vittorie su quattro gare disputate. Quest’anno, promosso nella classe regina, ha mantenuto le promesse ed è stato uno dei protagonisti del round inaugurale. Nonostante abbia saltato le Qualifiche 1 a causa di un problema alla vettura, in Gara 1 Cavers è risalito di quattordici posizioni, dall'ultima fila dello schieramento per conquistare un incredibile terzo posto. In Gara 2, poi, ha aggiunto altri punti alla sua classifica piazzandosi al secondo posto.

499P. Volti nuovi ma non solo. Quando inizia un nuovo campionato c’è tanta curiosità per conoscere i nuovi piloti che animeranno le sfide in pista, ma anche per vedere le nuove livree. Tra queste, alla prima di Snetterton, ha richiamato l’attenzione la Ferrari 488 Challenge Evo numero 19 di Graham De Zille, che per scegliere i colori e anche il design della sua vettura si è lasciato ispirare dalla 499P, la Le Mans Hypercar del Cavallino Rampante, che proprio nelle stesse giornate era impegnata sul tracciato belga di Spa-Francorchamps nel campionato FIA WEC.

Tecnologie. Per la prima volta nella storia del Ferrari Challenge, sul tracciato di Snetterton ha debuttato il sistema di “in car marshalling” all’interno delle Ferrari 488 Challenge Evo: un monitor che permette ai piloti di visualizzare in tempo reale la situazione in pista, con la riproduzione dei colori delle bandiere che vengono esposte durante le varie sessioni.