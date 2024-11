Cronache dal paddock di Silverstone

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK si è concluso lo scorso fine settimana a Silverstone, al termine di un campionato combattuto, con un finale emozionante che ha visto l'incoronazione di due nuovi vincitori nelle classi Trofeo Pirelli e Coppa Shell.

I campioni: nel Trofeo Pirelli, il debuttante Gilbert Yates (Charles Hurst) ha conquistato il titolo grazie ad un weekend perfetto, convertendo entrambe le pole position in vittorie. La sua impressionante stagione lo ha visto qualificarsi al primo posto per otto volte, consentendo al pilota del team Charles Hurst di acquisire 132 punti in totale, contro i 105 del secondo classificato, Andrew Morrow, compagno di team e campione della serie nel 2023. In cinque occasioni Yates è poi riuscito a trasformare la pole in vittoria.

In Coppa Shell, il titolo è andato Robert Rees (Dick Lovett Swindon) che, nonostante la sfortuna lo abbia condizionato in entrambe le prove a Silverstone, ha lottato senza sosta fino all'ultimo giro. Il sorpasso di Peter Hunter (Stratstone Manchester) a poche curve dalla fine ha dato al gallese i punti sufficienti per sigillare il campionato, raggiungendo i 126 complessivi, solamente tre in più rispetto a Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon), al quale non sono bastati cinque successi per riuscire ad imporsi nella graduatoria finale.

Coppa Dealer: la stagione ha vissuto una battaglia intensa tra i concessionari Ferrari Charles Hurst, con sede a Belfast, e Dick Lovett, con sede a Swindon. È stato un testa a testa fino alla fine dove a spuntarla è stata la concessionaria Dick Lovett che ha preceduto i rivali nordirlandesi, totalizzando 163 punti, 10 in più dei rivali. L'impressionante bottino di punti è stato sostenuto dalle ottime prestazioni dei tre piloti, tra cui il vincitore della Coppa Shell Robert Rees e i debuttanti della serie Mike Dewhirst e Steve Dopson, che si sono classificati rispettivamente secondo e terzo nella stessa classe.

A volte ritornano. Nell’ultima gara del 2024 si sono ripresentati due protagonisti della serie della stagione 2023. Si tratta di Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) e Stuart Marston (Maranello Sales) e subito hanno subito lasciato il segno nella Coppa Shell. Per Simmerson è arrivata anche la vittoria in Gara 2, mentre Marston, a podio in entrambe le prove, ha ottenuto, per la prima volta, la pole position.

Cerimonia finale: i vincitori della stagione 2024 saranno premiati il mese prossimo all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in occasione delle Finali Mondiali (dal 16 al 20 ottobre) dove si svolgerà anche il round conclusivo della serie Europe e North America.