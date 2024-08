Il Club Competizioni GT riparte dal Mugello

Riparte dal Mugello il calendario 2024 del Club Competizioni GT, il programma che permette ai proprietari di vetture Ferrari, prodotte a partire dal 1989, di partecipare ad esclusivi eventi in pista. Il tracciato toscano ospita il primo appuntamento degli undici previsti per quest’anno che porterà gli iscritti a cimentarsi sui circuiti più iconici e prestigiosi del mondo.

Tra le 22 vetture della Casa di Maranello che scenderanno in pista al Mugello ci saranno le 488 GT Modificata, 488 GT3, 458 Italia GT3, 458 Italia GTE e 458 Italia GT. La più rappresentata è la 488 GT Modificata – con 12 esemplari - e tra queste sarà presente anche la prima consegnata in Europa; si tratta di una vettura prodotta in edizione limitata che racchiude le competenze e le tecnologie sviluppate per la 488 GT3 e la 488 GTE, che supera i limiti imposti dai regolamenti tecnici e sportivi al fine di sfruttarne tutto il potenziale sui tracciati, in occasione di eventi non competitivi.

Nella entry list compare anche la Ferrari 488 GT3 guidata in passato da James Calado, pilota ufficiale Ferrari e capace di vincere numerose gare e campionati, e attuale protagonista nel mondiale FIA WEC con la 499P. Sempre tra le 488 GT3 sarà presente anche l’esemplare con il quale, nella stagione 2021, Liam Lawson ha sfiorato il titolo nel campionato DTM con la squadra Red Bull AF Corse, terminando al secondo posto nella classifica generale, vincendo comunque il titolo junior e quello riservato ai team.