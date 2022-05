Le voci dal podio di Trofeo Pirelli Am Gara 1

Dopo una gara combattuta e avvincente, ecco le sensazioni di Christian Brunsborg (Formula Racing) e Arno Dahlmeyer (Scuderia Niki – Iron Lynx) che hanno accompagnato Ange Barde sul podio.

Christian Brunsborg – secondo posto Pirelli Am: “Non sono pienamente soddisfatto del secondo posto. Buona la partenza ma purtroppo subito al primo giro sono uscito da un rettilineo affrontando nel modo sbagliato una curva. Anche nei rettilinei non sono mai riuscito a raggiungere Ange Barde il quale, vedendomi alle spalle, premeva sull’acceleratore: quindi mi accontento del secondo posto”.

Arno Dahlmeyer – terzo posto Pirelli Am: “Ovviamente sono super-felice di aver ottenuto il mio primo podio nel Ferrari Challenge dopo tutto questo tempo. E’ stata una gara dura con avversari davvero combattivi: però penso di aver gestito al meglio la gara, soprattutto nelle fasi finali. Il tracciato è emozionante, lo amo davvero: non solo per il circuito in sé, ma anche per l’atmosfera che si respira e per le persone che si incontrano”.