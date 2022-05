Una gara avvincente, interrotta per due volte dall’ingresso della Safety Car. Andreas König (Scuderia GT) e Joakim Olander (Scuderia Autoropa) esprimono la propria soddisfazione per il piazzamento sul podio alle spalle di Peter Christensen (Formula Racing).

Andreas König – secondo posto Coppa Shell Am: “E’ stata una corsa particolare, con due ingressi della safety car. Ho spinto fino alla fine per cercare di ottenere il miglior risultato possibile e sono davvero soddisfatto. Il circuito è veloce e allo stesso tempo caratterizzato da curve tecniche, come piace a me”.



Joakim Olander – terzo posto Coppa Shell Am: “E’ stata una gara molto bella anche se molto diversa rispetto a quella di ieri. Ci sono stati due stop e dopo la seconda Safety Car ho preferito mantenere la mia posizione senza rischiare e sono soddisfatto del risultato”.