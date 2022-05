Le voci dal podio del Trofeo Pirelli, Gara 2

Una gara molto combattuta, che vede Adrian Sutil (Gohm Motorsport) e Doriane Pin (Scuderia Niki - Iron Lynx), conquistare rispettivamente la seconda e terza posizione alle spalle di John Wartique (FML – D2P).

Adrian Sutil, secondo Trofeo Pirelli: “Una bella gara, in cui sono partito un po' frentato. Ho provato a recuperare, ma il pilota davanti a me è stato molto abile a non farmi passare, davvero una prestazione impeccabile la sua. Sono contento e soddisfatto, è stato un bel fine settimana. Certo, devo ancora abituarmi a queste vetture perché ho sempre guidato modelli molto diversi”.

Doriane Pin, terza Trofeo Pirelli: “Iniziare dal 16esimo posto è stato piuttosto difficile, d’altra parte purtroppo le qualifiche non sono andate bene. Sono partita nel migliore dei modi e questo mi ha permesso di guadagnare posizioni importanti nonostante i sorpassi non fossero facilissimi. Alla fine però sono stata in grado di gestire la mia gara e sono soddisfatto di questo terzo posto con punti importanti in ottica campionato”.