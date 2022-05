Le voci dal podio del Trofeo Pirelli Gara 1

John Wartique (FML – D2P) e Luka Nurmi (Formula Racing) non possono certo lamentarsi. Quella sul Paul Ricard è stata una gara difficile fin dalle prime battute: ottenere il podio tra le curve di Le Castellet rappresenta dunque un motivo di sincero orgoglio.

John Wartique, secondo posto Pirelli: “La partenza è stata abbastanza insidiosa, eravamo tutti vicini l’uno all’altro e io non ho voluto rischiare, motivo per cui ho perso un po’ di terreno. Poi metro dopo metro sono riuscito a raggiungere Adrian (Sutil). Se la gara avesse previsto un giro in più, la vittoria sarebbe stata mia: ma così non è stato! Il circuito è di mio gradimento, lo apprezzo molto, direi che è il mio secondo circuito di casa”.

Luka Nurmi, terzo posto Pirelli: “Sono super felice di aver conquistato il podio. Un po’ di rammarico perché ero proprio dietro a Wartique e stavo lottando per agguantarlo quando sono stato fermato da un piccolo problema che mi ha rallentato impedendomi di gareggiare per il primo posto. Però sono abbastanza felice. Il circuito è uno dei miei tre preferiti, dietro solo a Monza e al Mugello, quindi il divertimento era assicurato”.