Trofeo Pirelli, Gara 2, le voci dal podio

Lucky Khera, vincitore Trofeo Pirelli: “A Oulton Park ho chiuso il weekend con due vittorie in entrambe le gare. Sono felicissimo”.



Paul Hogarth, terzo classificato, Trofeo Pirelli: “E’ stata un’ottima corsa, sono riuscito a stare molto vicino ai piloti che erano in prima e seconda posizione ma non abbastanza per riuscire a superarli. Ho sperato di poter migliorare dopo la partenza, ma non è andata come speravo. Nonostante tutto, concludo un weekend fantastico con un secondo e un terzo posto nelle prime due corse della stagione”.