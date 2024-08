Gara 2 a Snetterton ha evidenziato il talento di Andrew Morrow capace di prendersi tutto in gara, in qualifica e nelle libere del Trofeo Pirelli. Anche nella Coppa Shell un’altra doppietta, firmata da Paul Hogarth.



Andrew Morrow, vincitore Trofeo Pirelli: “È stata un'altra gara emozionante a Snetterton, con l’intervento ancora una volta della Safety Car. Sono riuscito a restare concentrato. Dagli specchietti ho visto prima Sikkens e poi altri avversari provare ad avvicinarsi, ma non ho perso di vista il mio obiettivo. È stato un ottimo fine settimana”.



Carl Cavers, secondo classificato Trofeo Pirelli: "Rispetto a Gara 1 ho guadagnato un posto, anche se ieri ero riuscito a rimontare quattordici posizioni. Sono comunque contento. Pensavo di poter ridurre il distacco da Morrow con l’ingresso della Safety Car, ma non è stato così. Morrow è stato molto bravo e non sono riuscito a colmare il divario".



Paul Hogarth, vincitore Coppa Shell: “Un weekend fantastico a Snetterton: non mi sarei mai aspettato di riuscire a prendere la vittoria in Gara 1 dopo una qualifica non certo brillante. Questa mattina ho siglato la pole e poi è arrivato un altro successo nella seconda corsa. Per il campionato sono punti importanti. Sono assolutamente felice”.



Stuart Marston, secondo classificato Coppa Shell: “Sono contento, perché per tutta la gara sono rimasto vicino ai piloti della classe superiore e ho lottato a lungo con Paul Hogarth che fino allo scorso anno era un avversario iscritto nel Trofeo Pirelli. Posso dire che i test effettuati durante l’inverno hanno portato i frutti sperati. Ora si va a Oulton Park, un circuito difficile, dove mi piacerebbe salire di un altro gradino il podio. Sono davvero molto soddisfatto di questo secondo posto.”



Jonathan Satchell, terzo classificato Coppa Shell: “È stato sorprendente, non mi aspettavo questo risultato. E’ stato un grande duello con Paul Simmerson e abbiamo fatto una bella gara. Mi sono davvero divertito. È stato lui a perdere la posizione piuttosto che io a guadagnarla, ma è pur sempre un podio e sono entusiasta. Avevo bisogno di stare vicino a lui per ottenere questo risultato”.