Brands Hatch ospita il terzo atto del Ferrari Challenge UK

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK fa rotta verso l'iconico circuito di Brands Hatch per il terzo appuntamento della serie, in programma sabato 24 e domenica 25 giugno. Per i piloti del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell questo fine settimana potrebbe rivelarsi un momento decisivo a metà della stagione. Sabato si corre sul circuito nella configurazione Indy, più corto e tecnico, mentre domenica si passa a quella storica del GP.

Trofeo Pirelli. Andrew Morrow (Charles Hurst) rimane in testa alla classe con 64 punti dopo un inizio di stagione brillante con 3 vittorie e un terzo posto, anche se il lavoro è tutt'altro che finito e ci sono ancora molti ostacoli da superare. Alle sue spalle ci sono due esperti come H. Sikkens (HR Owen), che ha vinto a Brands Hatch nel 2021, e Carl Cavers (Graypaul Nottingham), che su questo tracciato ha già gareggiato in passato. Attesi protagonisti saranno i soliti Graham de Zille (Meridien Modena) e Faisal al Faisal (HR Owen).

Coppa Shell. Paul Hogarth (Stratstone Manchester) inizia il terzo round in testa alla Coppa Shell con un forte vantaggio, frutto di quattro vittorie su altrettante gare fin qui disputate. Tuttavia, le dinamiche della classe rendono l'ordine finale impossibile da prevedere, con una entry list che include piloti esperti e nuovi talenti in erba. In grado di poter vincere sono Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) e Paul Rogers (JCT600), mentre il debuttante Chris Smith (Graypaul Birmingham) ha mostrato un ottimo passo e senza dubbio, a breve, sarà premiato con un podio.

Programma. Gara 1 vedrà il via sabato 24 giugno alle 15.25, mentre domenica semaforo verde per la seconda prova alle 15.05. Gli orari indicati sono locali.