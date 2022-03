Al volante della 488 Challenge Evo al Cota

Tornato nel calendario dopo una breve assenza, il Circuit of the Americas è uno dei circuiti più completi del nord America. Combinando rettilinei dove si raggiungono velocità massime molto elevate con curve molto strette, i piloti possono contare su numerosi punti di sorpasso anche se la sezione dello “snake”, caratterizzata da una sequenza di “esse”, mette a dura prova il bilanciamento della vettura e la tenuta ad alta velocità. Il tutto senza considerare la curva più iconica del circuito, la 1, che si affronta al termine di una salita di oltre 40 metri con un’inclinazione dell’11%.



Jeremy Clarke, pilota di Ferrari of Beverly Hills, ci guida nella sua 488 Challenge Evo alla scoperta di questo spettacolare impianto.