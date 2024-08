Al via la sesta stagione tra ambizioni e obiettivi

Il tracciato di Brands Hatch ha aperto la sesta stagione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK con i piloti che come sempre sono differenziati nelle due classi, Trofeo Pirelli e Coppa Shell, in base alla velocità e all’esperienza. Abbiamo incontrato i vari piloti per raccogliere le prime impressioni e scoprire gli obiettivi per il 2024. Tra gli iscritti del primo round, nella classe Trofeo Pirelli, il campione in carica Andrew Morrow (Charles Hurst) che quest’anno vedremo impegnato anche nella serie europea, dove Thomas Fleming (HR Owen), presente a Brands Hatch, nel 2023 è stato uno dei protagonisti arrivando secondo nella classifica finale e vincendo le Finali Mondiali Ferrari al Mugello.

Tra i contendenti della classe anche l’esperto John Dhillon (Graypaul Nottingham) e volti nuovi come Gilbert Yates (Charles Hurst), vincitore nel 2023 della GT Cup nella classe GTC, Pranav Vangala (HR Owen) e Haymandhra Pillai (Jardine Colchester).

Tra le nuove leve della Coppa Shell, Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon), che già ha preso confidenza con il mondo Ferrari scendendo in pista con le Formula 1 storiche della Casa di Maranello. Per Steven Dopson (Dick Lovett Swindon) il 2024 sarà un anno di apprendimento, mentre Peter Hunter (Stratstone Manchester) e Robert Rees (Dick Lovett Swindon), con una stagione nella serie britannica alle spalle, cercheranno di far valere la loro esperienza, con Rees che è già salito sul gradino più alto del podio nell'ultimo round del 2023 a Spa-Francorchamps. Nella entry list della Coppa Shell figurano anche Gary Redman (Graypaul Nottingham), già apparso nel Ferrari Challenge UK nel 2019, e Darren Howell (JCT600 Brooklands) che a Brands Hatch ha già dimostrato la propria competitività.