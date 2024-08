Al Marzouq conquista la gara finale della Winter Challenge ad Abu Dhabi

Winter Challenge. Dopo aver conquistato la pole position, Al Marzouq ha condotto in testa la gara dall’inizio alla fine, assicurandosi la terza affermazione nel Trofeo Pirelli Am, seconda assoluta. Dylan Medler (The Collection), partito anche oggi in prima fila, ha conservato la sua seconda posizione fino alla bandiera a scacchi, precedendo Ernst Kirchmayr (Gohm Baron Motorsport), al terzo podio del weekend.

Secondo successo per Maya Hartge in Coppa Shell, dove la tedesca ha tagliato il traguardo con soli 0,261 secondi di vantaggio su Mohamed Al Adsani (Kuwait Automobile & Trading Co.) in seconda posizione. Terzo Yan Bin Xing (CTF China), al suo primo podio ad Abu Dhabi.

Nella Coppa Shell Am, Ruihua Wu (CTF China) ha conquistato la vittoria e il terzo podio consecutivo, dopo che la prova è stata interrotta nelle fasi iniziali per alcuni minuti per il ripristino della pista in seguito a un contatto senza conseguenze per i piloti. Seconda e terzo rispettivamente Lisa Clark (Pellin Racing) ed Hassan Daboussi (Fast Auto Technic.Co.Ltd).

Le gare di domenica hanno concluso il secondo anno dei Ferrari Racing Days ad Abu Dhabi, con migliaia di ferraristi presenti a Yas Marina per assistere alle gare ed oltre 260 vetture Ferrari in pista nella Ferrari Owner's Parade organizzata da Ferrari Middle East.