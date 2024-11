A tu per tu con Zois Skrimpias, campione Coppa Shell Am 2024

“Non posso ancora crederci – racconta un emozionato Zois al termine della gara per lui decisiva al Nüburgring, conclusa ancora una volta al primo posto – Ci vorrà un po' di tempo per realizzare quello che abbiamo fatto, che non era assolutamente preventivabile a inizio stagione”.

“Sono davvero grato a tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo sogno. Il team, il coach e ovviamente il pensiero va alla mia famiglia. Oggi c’era per la prima volta mia figlia ed è stato emozionante sapere che erano tutti lì ad urlare quando sono passato sotto la bandiera a scacchi”.

“Ora non ci fermiamo – continua Skrimpias – Voglio continuare a migliorare come pilota, a confrontarmi con gli altri e provare a vincere di nuovo, a partire dalle Finali Mondiali di Imola”.

“Un grazie speciale – conclude – va a tutta la famiglia Ferrari per l’organizzazione e per l’ambiente che ha creato. Si arriva ai weekend di gara con il sorriso e si va via sempre con il sorriso”.