A tu per tu con Christian Windischberger

Una lunga esperienza nel motorsport, ma la prova di Spielberg con il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe che vive in questo fine settimana è per il pilota austriaco Christian Windischberger un nuovo emozionante debutto.

“Corro da tanti anni – conferma – ma sono alla mia prima esperienza nel monomarca del Cavallino Rampante, quindi per me è un capitolo nuovo della mia carriera e sono davvero emozionato. Negli anni ho corso sia con le quattro ruote, in pista e nei rally; e addirittura con le due ruote, conquistando ottimi risultati. E adesso sono qui”.

Sul circuito di casa…

“Sì, ho scelto di fare il mio esordio nel Ferrari Challenge dal mio circuito di casa, unendomi a un team austriaco, il Baron Motorsport. E questo rende ancora tutto più emozionante”.

Che atmosfera hai trovato al Ferrari Challenge?

“Partecipare al programma Passione Ferrari è stata un’esperienza entusiasmante e anche adesso che sto per entrare in pista sono davvero euforico: è tutto così ben organizzato, professionale e curato. Si respira la passione”.

E come ti sei trovato con la Ferrari 488 Challenge Evo?

“Per ora sono sceso in pista solo per una sessione di test qui a Spielberg e sono soddisfatto. Ogni volta che mi metto al volante aumenta il feeling tra me e la vettura: la trovo perfetta a livello di dinamica, sospensioni, assetto”.

Quali sono gli obiettivi per la gara e per il campionato?

“Innanzitutto vorrei migliorarmi. Andando oltre, potrei dire che punto a piazzarmi nella prima metà della classifica, ma la verità è che questa esperienza la sto vivendo come un percorso personale nel quale punto soprattutto a divertirmi”.