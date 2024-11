A Imola tornano le monoposto di F1 Clienti

Sono una quindicina le monoposto che prenderanno parte all’ultima tappa del calendario 2024 di F1 Clienti in occasione delle Finali Mondiali Ferrari che si svolgeranno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari dal 15 al 21 ottobre. L’esclusivo programma è stato studiato per i proprietari di vetture Ferrari che hanno corso nel mondiale F1 e che nel corso del 2024 hanno avuto la possibilità di guidare su circuiti leggendari nei vari continenti.

Il pubblico potrà quindi ammirare da vicino le potenti vetture che hanno animato le sfide mondiali di vari anni. Nella entry list figurano anche monoposto che sono state protagoniste proprio sul tracciato romagnolo che dal 1980 al 2006 ha ospitato una tappa del mondiale, come ad esempio la F2004, considerata la Ferrari più vincente prodotta dalla Scuderia di Maranello. Proprio a Imola, nel Gran Premio di San Marino, la F2004 colse la vittoria con al volante Michael Schumacher. La stagione si concluse poi con il trionfale successo del pilota tedesco, primo nel mondiale di fronte al compagno di team Rubens Barrichello e con Ferrari prima anche nella classifica costruttori.

Sempre in occasione delle Finali Mondiali di quest’anno, a Imola, scenderanno in pista altre tre monoposto che qui hanno avuto l’onore di passare per prime sotto la bandiera a scacchi, vale a dire la F2000, la F2003 GA e la F2002, sempre con Schumacher.

Il programma prevede varie sessioni nella giornata di giovedì dalle 11:25 alle 12:10 e dalle 16:05 alle 16:50. Stessi orari per venerdì, mentre sabato potremo vedere le monoposto in pista dalle 11:00 alle 11:45 e dalle 15:00 alle 15:45. Domenica ultima sessione dalle 15:35 alle 16:20.