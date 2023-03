A Dubai il primo atto del Winter Challenge

Il 5° e 6° round del Ferrari Challenge Asia Pacific sono arrivati ​​negli Emirati Arabi Uniti. Il primo dei due eventi che compongono il Winter Challenge prende il via all'Autodromo di Dubai dal 26 al 29 gennaio e si svolge in concomitanza con i Ferrari Racing Days. Questa serie del Challenge è aperta anche ai piloti degli altri campionati in Europa, Stati Uniti e Regno Unito. Sono venti le Ferrari 488 Challenge Evo che gareggeranno nel campionato monomarca del Cavallino Rampante.

Il Ferrari Racing Days è tra i più grandi eventi in cui entreremo in un favoloso mondo della Ferrari e daremo il via a un intero fine settimana di festeggiamenti. Momento clou dell'evento saranno le incredibili esibizioni in pista delle monoposto di F1 Clienti e di numerose vetture, tra cui i modelli FXXK Evo e 599XX Evo, dei Programmi XX, oltre alle vetture del Club Competizioni GT, organizzato da Corse Clienti, il dipartimento che coordina tutta l'attività sportiva che coinvolge i proprietari Ferrari.

Pronti al via. La gara di questo weekend al Dubai Autodrome vedrà la partecipazione di piloti provenienti da tutte le serie del Challenge regionali organizzate de Ferrari. Tutti gli occhi saranno puntati ancora una volta sulla battaglia tra gli sfidanti dell'APAC Yudai Uchida e Nobuhiro Imada, entrambi di Rosso Scuderia, mentre continua la lotta per la supremazia nel Trofeo Pirelli AM. Entrambi i contendenti si sono alternati sul gradino più alto del podio durante l'ultimo round ad Imola e la gara dovrebbe essere ancora una volta combattuta mentre lottano per il campionato negli ultimi 2 round della serie. Affronteranno l'agguerrita concorrenza di Philippe Prette (Blackbird Concessionaires), campione di classe della serie APAC nel 2019, che correrà in questi ultimi 2 round.

Nel frattempo, vedremo anche una forte rivalità tra europei e americani, con soggetti del calibro di Jeremy Clarke (Ferrari of Beverly Hills), appena incoronato campione del Ferrari Challenge North America Trofeo Pirelli 2022, Matt Kurzejewski (Ferrari Westlake), Omar Jackson (Baron Motorsport), Andreas Bogh-Sorensen (Formula Racing) e Carl Cavers (Graypaul Nottingham), che si contenderanno l'onore di campione del Winter Challenge nella classe Trofeo Pirelli.

In Coppa Shell, Kazuyuki Yamaguchi (Cornes Osaka) lotterà per mantenere il suo posto in cima alla classifica, ma dovrà affrontare una seria sfida dal compagno di squadra Kanji Yagura che è a soli 21 punti dietro di lui, Motohiko Isozaki (Cornes Shiba) e Jay Park di FMK. A loro si aggiungeranno Tani Hanna (Formula Racing), campionessa della Coppa Shell Europa 2019, Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills), vincitrice del Ferrari Challenge North America Coppa Ladies 2022, Maya Hartge, Mohamed Alqamzi e James Geddie (tutti Al Tayer Motors) che cercheranno di unirsi alla lotta per il podio. Nella classe AM, Shigura Kamiue di European Version guida ancora la classifica con 95 punti dopo la vittoria in Gara 2 nell'ultimo round di Imola. Ma Kamiue dovrà affrontare una dura concorrenza da parte di Baby Kei (Cornes Osaka) e del neozelandese David Dicker (Continental Cars Auckland) che cercheranno di salire in classifica.

Programma. Le sessioni di allenamento si svolgeranno venerdì. Le sessioni ufficiali inizieranno sabato, con le qualifiche alle 10:45 e Gara 1 in programma alle 15:35. La seconda sessione di qualifiche si svolgerà domenica alle 11:45, seguita da Gara 2 alle 16:35 (tutti gli orari sono locali).