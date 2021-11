Sponsor



Ohno Associates

Fin dalla fondazione della nostra azienda abbiamo fatto degli interessi della comunità il nostro obiettivo

e abbiamo sempre cercato di essere un passo avanti nella competizione per soddisfare le esigenze della società. Negli ultimi anni, il centro d’attenzione si è spostato dalla disposizione dei rifiuti alla necessità di provvedere diffusamente all’attività di riciclaggio per evitare sprechi. In qualità di azienda che sente il dover di far fronte a queste nuove necessità della società, ci impegnamo con orgoglio per fornire un servizio strutturato comprensivo di analisi, raccolta, trasporto e disposizione dei rifiuti che tenga conto dell’impatto ambientale.