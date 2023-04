Non meno avvincenti delle prove internazionali sono quelle che vanno in scena su scala nazionale, spesso di grande tradizione e fascino, che portano le vetture del Cavallino Rampante a confrontarsi in Italia, con il Campionato Italiano Gran Turismo, in Germania, con il DTM, o in Inghilterra con il Britcar, ma anche in Asia, nel China Endurance Championship, e oltre Atlantico nel GT America.