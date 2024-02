Nelle ultime cinque annate Neubauer è stato incoronato campione nel GT World Challenge Europe, in classe Silver, ottenendo due titoli in Sprint Cup (2019) e in Endurance Cup (2022). In quest’ultima stagione, nella serie GT WC Europe, il ruolino di marcia del pilota ha incluso tre successi a Imola, alla 24 Ore di Spa-Francorchamps e a Barcellona; Neubauer, inoltre, è salito sul gradino più alto del podio alla 24 Ore di Dubai, e alla 24 Ore del Nürburgring in classe SP10. L’esperienza del pilota transalpino è arricchita da due partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans (2021 e 2023), in LMGTE Am, in entrambe le occasioni al volante di una Ferrari 488 GTE.