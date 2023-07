Weekend preview: tra Italia, Olanda e Inghilterra in cerca di successi

Nel DTM, a Zandvoort, c’è attesa per le Ferrari 296 GT3 nel secondo appuntamento stagionale del campionato. Secondo round anche a Monza per il Campionato Italiano Gran Turismo, dove sono attese 44 vetture al via. In Inghilterra, a Silverstone, terza tappa del British Endurance Championship.

DTM. Dopo il round di apertura a Oschersleben sarà Zandvoort ad ospitare il campionato DTM che approda sulla pista olandese dopo l’ultima apparizione risalente al 2018. Il suggestivo circuito sulle “dune”, celebre per l’ultima curva, la numero 14, inclinata di 18 gradi, vedrà impegnate anche le due Ferrari 296 GT3 del team Emil Frey Racing. Sulla numero 14 non ci sarà Jack Aitken, assente per un impegno concomitante, e al suo posto siederà lo spagnolo Albert Costa Balboa, al debutto nel DTM ma che sulla pista olandese ha già corso e vinto lo scorso anno, nel campionato ADAC GT.

Sulla seconda vettura di Ferrari, la numero 69, ci sarà l’unico olandese di questa entry list, nonché il più giovane del gruppo: Thierry Vermeulen pronto a ben figurare davanti al pubblico di casa, con l’obiettivo di chiudere nei primi otto.

Il programma prevede nella giornata di venerdì le prove libere dalle 12.20 alle 13.05 e dalle 16.00 alle 16.45.

Sabato qualifica 1 dalle 9.35 alle 9.55, con partenza della prima gara di un’ora alle 13.30. Domenica qualifica 2 dalle 9.15 alle 9.35 e semaforo verde di Gara 2 alle 13.30.

CIGT. La serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo continua a crescere in termini di partecipanti: rispetto al primo impegno di Misano, sul tracciato di Monza in questo fine settimana sono attese 44 vetture, eguagliando il record assoluto di concorrenti stabilito nella passata stagione. Confermata anche sul circuito lombardo la decisione di disputare due gare separate per le due classi GT3 e GT Cup.

Nella GT3, cercheranno di approfittare dell’assenza del leader della graduatoria Andrea Kimi Antonelli (primo con 32 punti) i quattro equipaggi racchiusi in appena due lunghezze, a cominciare da White e D’Auria, secondi con 24 punti con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse e vincitori di Gara 2 a Misano. Sempre in rappresentanza del team piacentino ci saranno Jules Castro e Luka Nurmi, quest’ultimo vincitore delle Finali Mondiali 2021 nel Trofeo Pirelli, equipaggio che si trova al comando della classe GT3 Pro Am. Per AF Corse anche i nuovi entranti Eddie Cheever e Marco Pulcini. Per Best Lap, sulla 488 GT3 Evo 2020 saranno presenti Coluccio e Mazzola.

Per quanto riguarda la GT Cup, riservata alle vetture in configurazione monomarca, nella Pro Am, staccato di 12 lunghezze dalla vetta ci sarà Leonardo Colavita in coppia con Giorgio Maggi che sostituisce Michele Rugolo al volante della 488 Challenge Evo del Double TT Racing. Le altre Ferrari in pista saranno affidate a Demarchi e Patrinicola (Best Lap), vincitori della prova Endurance di Pergusa, e a un nuovo equipaggio composto da Stefano Gai in coppia con Fabrizio Fontana per Formula Racing. Tra gli Am sono attesi Nicoli e Scarpetta con la Ferrari 488 Challenge Evo di Best Lap, secondi in graduatoria a quota 20, oltre a Bontempelli e Menichini con la Ferrari 488 Challenge Evo di SR&R, quarti con 18 punti. Sempre per il team SR&R al via anche Carboni e Romani, mentre per Best Lap ci saranno Marzialetti e D’Aniello e per Easy Race Del Col e Galvanin.

Il secondo round della serie Sprint si aprirà venerdì con le due sessioni di prove libere di un’ora ciascuna alle 11.05 e alle 16.30 e proseguirà sabato con i due turni di prove ufficiali, separati per le classi GT3 e GT Cup, dalle 10.10 alle 12.20. Nel pomeriggio, alle ore 16.45 semaforo verde per Gara 1 della classe GT3, della durata di 50 minuti + 1 giro, mentre alle 17.55 Gara 1 della GT Cup, della durata di 48 minuti + 1 giro. La seconda prova di entrambe le classi prenderà il via domenica alle 15.20 (GT3) e alle 16.40 (GT Cup). Gli orari indicati sono locali.

British Endurance Championship. Il 24 e 25 giugno il tracciato di Silverstone ospita il terzo round del British Endurance Championship. Sono due le Ferrari schierate in questo appuntamento. Nella classe B saranno al via i leader della classifica John Seale e Jamie Stanley del RNR Performance Cars con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 55. Lo stesso team schiera anche una Ferrari 458 Challenge, affidata a Chris Goddard e Charlie Hollings, terzi in graduatoria, che per l’occasione saranno accompagnati da Charlie Hand.

Le attività si svolgono nella giornata di sabato con prove libere dalle 8.00 alle 8.30, qualifica dalle 10.50 alle 11.00 e Gara prevista dalle 14.30 alle 16.30 (tutti gli orari indicati sono locali).