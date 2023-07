Weekend Preview: Ferrari protagoniste in Germania, in Italia e in America

Nel fine settimana prenderà il via la leggendaria 24 Ore del Nürburgring con tre Ferrari 296 GT3. Due team e altrettante 296 GT3 sono attese al Circuit of the Americas – COTA per il terzo atto del GT World Challenge America. In Italia, a Pergusa inizia la stagione Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo.

24 Ore del Nürburgring. Sono 136 le vetture al via della cinquantunesima edizione del 24 Ore del Nürburgring, dove a rappresentare la Casa di Maranello ci saranno tre 296 GT3. Nella classe SP9 Pro ci sarà la numero 30 di Frikadelli Racing che ha già dimostrato le proprie ambizioni nella vittoria nella gara di Qualifica della 24 Ore dello scorso aprile, cogliendo anche il primo successo assoluto per la 296 GT3. Battere la concorrenza non sarà certo facile in una prova così impegnativa, con un griglia di partenza tanto affollata e gli equipaggi suddivisi in numerose categorie, anche alla luce dei cambiamenti imposti dal Balance of Performance che ha penalizzato la vettura del team tedesco. Ad alternarsi sulla vettura ci saranno David Pittard, Felipe Laser, Nick Catsburg ed Earl Bamber. Le altre due Ferrari sono iscritte nella classe SP9 Pro Am e sono la numero 19 del team Racing One con Christian Kohlhaas, Stefan Aust, Luca Ludwig e Johannes Stengel, mentre sulla numero 20 del team WTM by Rinaldi Racing si alterneranno Leonard Weiss, Jochen Krumbach, Daniel Keilwitz e Indy Dontje.

Il fine settimana inizia giovedì con le prime due sessioni cronometrate, mentre venerdì sono in programma le qualifiche 3 dalle 13.30 alle 14.45, le Top Qualifying dalle 17.30 alle 19.15. L’inizio della 24 ore è previsto per sabato alle 16.00.

GT World Challenge America. Due team e altrettante Ferrari 296 GT3 sono attesi al Circuit of the Americas – COTA nel fine settimana del 21 maggio quando il tracciato texano, lungo 5,515 chilometri e caratterizzato da 19 curve, ospiterà il terzo atto del GT World Challenge America.

Classe Pro. Alessandro Balzan e Manny Franco condividono la 296 GT3 numero 21 portata in pista da Conquest Racing nel corso dell’evento che prevede due gare da 90 minuti. Conquest ha iniziato la stagione dimostrando velocità e costanza, ottenendo un secondo posto sia nella gara domenicale durante il weekend di apertura al Sonoma Raceway, sia nella prova del sabato in occasione del più recente evento al NOLA Motorsports Park di New Orleans. Nella classe Pro-Am. Ryan Dalziel e Justin Wetherill sono al via nella categoria riservata equipaggi composti da professionisti e gentlemen condividendo la Ferrari 296 GT3 numero 33 di Triarsi Competizione. Il duo ha ottenuto il nono e l'undicesimo posto di categoria al Sonoma Raceway, mentre in Louisiana ha terminato entrambe le prove in decima posizione.

Al COTA il programma inizia venerdì 19 maggio con le prove in programma alle 10.00 e alle 15.15. Le qualifiche sono in programma sabato alle 9.00, per determinare la griglia di partenza di Gara 1, e alle 9.20 per Gara 2, le quali si disputano rispettivamente sabato alle 15.10 e domenica alle 14.15.

CIGT. Prenderà il via dalla Sicilia, dal tracciato di Pergusa, il Campionato Italiano Gran Turismo serie Endurance con il format che prevede una gara unica di due ore. Nella classe principale, la GT3, Ferrari sarà presente con due 488 GT3 Evo 2020: una sarà portata in pista da Scuderia Baldini con alla guida l’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella e il giovane Tommaso Mosca, mentre la seconda avrà i colori di AF Corse e vedrà alla guida il belga Jules Castro, già protagonista a Misano nella serie Sprint, assieme ad Eliseo Donno, leader della classifica del Trofeo Pirelli nel Ferrari Challenge Europe, oltre a Stefano Gai, campione GT3 Endurance nel 2019.

Nella GT Cup, la classe riservata alle vetture in configurazione monomarca, Best Lap affida una Ferrari 488 Challenge Evo a Simone Patrinicola e Luca Demarchi, già in pista a Misano nella serie Sprint, e Sabatino Di Mare, proveniente dal TCR Italy. Nel Team SR&R invece i piloti impegnati saranno Ciccio La Mazza, Manuel Menichini e Francesco Atzori.

Il programma si aprirà venerdì con una sessione di prove libere di quattro ore, per proseguire nella giornata di sabato con altri tre turni di libere di un’ora ciascuno, quindi le qualifiche dalle 17.20 alle 18.30. La gara prenderà il via domenica alle ore 12.30. Tutti gli orari sono locali.