Weekend preview: Ferrari in pista tra Europa e Giappone

Diversi gli appuntamenti che nel fine settimana in arrivo vedono le Ferrari impegnate tra Europa e Giappone. Nel Paese del Sol Levante è in programma il secondo round del Super GT con due Ferrari 296 GT3 iscritte. Nel Vecchio Continente, invece, secondo appuntamento della European Le Mans Series e della Le Mans Cup a Le Castellet. In Italia, a Misano, debutta il Campionato Italiano Gran Turismo con la serie Sprint, mentre da Brands Hatch prende il via la serie GT World Challenge Europe – Sprint Cup.

Super GT Japan. Il secondo round stagionale si disputa al Fuji International Speedway, tracciato di 4.563 metri situato alle pendici dell’omonimo vulcano giapponese. Le due Ferrari 296 GT3 sono schierate nella classe GT3. Sulla numero 45 del team Ponos Racing al via Kei Cozzolino e la francese Lilou Wadoux, pilota ufficiale del Cavallino Rampante, mentre la numero 6 del team Uni-Robo Bluegrass è affidata a Yoshiaki Katayama e Roberto Merhi Muntan.

La gara si disputa sulla distanza delle 3 ore e prevede 2 pit-stop di rifornimento.

ELMS. Il secondo atto della European Le Mans Series 2024 è in programma a Le Castellet con la gara sulla distanza delle 4 ore. La Ferrari 296 LMGT3 numero 50 di Formula Racing si presenta al via in testa alla classifica dopo che l’equipaggio tutto danese formato da Johnny e Conrad Laursen, insieme a Nicklas Nielsen (pilota ufficiale Ferrari impegnato nella top class del FIA WEC con la 499P numero 50), ha vinto la prima tappa di Barcellona. Secondi in graduatoria GR Racing, con la numero 86 di Michael Wainwright, Riccardo Pera e Davide Rigon, altro ufficiale Ferrari.

Tra i partenti vi è anche la Ferrari 296 LMGT3 numero 51 di AF Corse con Charles-Henri Samani, Emmanuel Collard e Nicolas Varrone. Altri tre i team, impegnati in Francia con la medesima vettura della Casa di Maranello: Spirit of Race con la numero 55 con Duncan Cameron, David Perel e Matthew Griffin; Kessel Racing con la numero 57 con Takeshi Kimura, Esteban Masson e il pilota ufficiale Ferrari Daniel Serra; Jmw Motorsport con John Hartshorne, Ben Tuck e Philip Keen che condividono la Ferrari numero 66.

La giornata di venerdì è dedicata alle libere, mentre sabato si svolgeranno libere 2 e la qualifica, dalle 14.40. La partenza della 4 Ore di Le Castellet è prevista alle 11.30 di domenica 5 maggio.

Le Mans Cup. Il circuito Paul Ricard ospita anche il secondo round della Le Mans Cup. Dopo essersi assicurati la vittoria al loro debutto a Barcellona, Matthew Kurzejewski e Alessandro Balzan cercano un altro piazzamento tra i primi 3 anche nel sud della Francia con la Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse. Sul circuito catalano al secondo posto si era classificata la Ferrari 296 GT3 numero 74 di Kessel Racing con Andrew Gilbert e Fran Rueda Mateos, davanti alla numero 88 di AF Corse con Custodio Toledo e Riccardo Agostini. Il team svizzero Kessel Racing schiera una seconda Ferrari con il pilota francese Frederic Jousset sulla 296 GT3 numero 12 insieme a David Cleto Fumanelli.

La gara di Le Castellet partirà sabato 4 maggio alle 17.50, con la qualifica sabato mattina, preceduta da due sessioni di prove libere nella giornata di venerdì 3 maggio.

GT WC Europe – Sprint Cup. Sono 25 le vetture protagoniste nel weekend a Brands Hatch nella prima prova della Sprint Cup della serie organizzata da SRO. In classe Pro figurano le due Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing, la numero 14 con Konsta Lappalainen e Ben Green e la 69 con Thierry Vermeulen e Giacomo Altoè. In classe Gold, Racing Team Turkey affida la Ferrari 296 GT3 numero 51 a Salih Yoluc e Charlie Eastwood, mentre nella Silver AF Corse si presenta con due equipaggi: sulla numero 52 Jef Machiels e Sean Hudspeth e sulla numero 71 i due protagonisti della stagione 2023 del Trofeo Pirelli nel Ferrari Challenge Europe, vale a dire Eliseo Donno (vincitore della serie) e Thomas Fleming (campione Finali Mondiali).

Sabato 4 maggio sono previste le prove libere e, dalle 11.55 alle 12.55, la Pre-Qualifica, seguita dalla Qualifica dalle 16.10 alle 16.40. Domenica 5 maggio le due gare (ciascuna di un’ora): dalle 11.00 e dalle 16.

CIGT Sprint. Al Misano World Circuit scatta la 22esima edizione del Campionato Italiano Gran Turismo serie Sprint con 53 vetture iscritte. Novità di questa edizione lo sdoppiamento delle gare nelle varie classi: due per la GT3 e altrettante per la GT Cup. Al via in GT3 ci saranno tre equipaggi Ferrari: tra i Pro, Easy Race schiera sulla 296 GT3 numero 22 l’esperto e pluricampione Thomas Biagi in coppia con il 19enne Enzo Trulli, figlio dell’ex pilota di Formula 1 Jarno. Emil Frey Racing affida la 296 GT3 numero 52 allo svizzero Jasin Ferati in coppia con il finlandese Luka Nurmi, già protagonista nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e campione delle Finali Mondiali del 2021. La terza 296 GT3, la numero 74, portacolori di Rossocorsa, è condivisa da Stefano Marazzi e Simone Buttarelli tra gli Am.

Nella GT3 Pro Am, sono tre le Ferrari 488 GT3 Evo 2020 iscritte al round di Misano. Sulla numero 23 ci saranno Luigi Coluccio e Vito Postiglione per il team Best Lap, sulla numero 88 Daniele Di Amato e Timur Boguslavskiy per AF Corse e sulla numero 75 Leonardo Colavita e Giorgio Maggi del team Double TT Racing.

Per l’edizione 2024 la classe riservata alle vetture in configurazione monomarca è stata suddivisa in due raggruppamenti, con le Ferrari 488 Challenge Evo iscritte nel primo, nel quale figurano quattro equipaggi con le Ferrari 488 Challenge Evo, tutte del team Best Lap. Sulla numero 111 ci saranno Lorenzo Pegoraro e il campione in carica GT Cup Pro Am Endurance Simone Patrinicola. Sulla numero 178 saranno impegnati Mattia Bucci e Filippo Croccolino, Gianluca Carboni e Filippo Bencivenni sulla 108, mentre Giovanni Naldi e Gianluigi Simonelli saliranno sulla 218.

Dalla Germania il MERTEL Motorsport è presente con due Ferrari 488 Challenge Evo: la numero 180 con l’equipaggio composto da Tommaso Lovati e Mauro Trentin, mentre sulla 281 partecipano Michele La Marca e Marco Verzelli. Completano la pattuglia Ferrari le 488 Challenge Evo numero 229 del team Pinetti Motorsport con Giovanni Stefanin e Simone Vullo e la numero 280 con Victor Briselli che correrà in coppia con l’unica ragazza presente in campionato, la 18enne veronese Emma Segattini. Double TT Racing schiera la sua 488 Challenge Evo numero 177 con il belga Gilles Renmans; Easy Race è al via con il duo Emiliano Pierantoni e Diego Di Fabio sulla vettura numero 222; AF Corse ha allestito la vettura numero 250 per Edoardo Borrelli in coppia con l’ex campione italiano Lorenzo Casè.

Dopo le prove libere di venerdì, sabato 4 maggio si disputano i due turni di prove ufficiali separati per le due classi dalle 8.40 alle 10.10, mentre alle ore 16.35 scatta Gara 1 della GT3, a cui seguirà alle ore 18.45 quella della classe GT Cup. Domenica, infine, si svolgeranno le ultime due gare, alle ore 13.40 quella della classe GT3 e alle 16 quella della classe GT Cup.