Intenso fine settimana di gare per le Ferrari 296 GT3, impegnate dalla California, con la terza prova dell’IMSA, al secondo round del GT World Challenge Asia, in scena al Chang International Circuit, passando per l’Europa, all’Hockenheimring, con International GT Open e GT Cup Europe.

IMSA. Nuovo impegno per Conquest Racing, che nel fine settimana sarà al via della Course de Monterey al Laguna Seca Raceway. Dopo il terzo posto nella 24 Ore di Daytona, conquistando il primo podio al debutto nella serie, Albert Costa e Manny Franco, al volante della Ferrari 296 GT3, hanno ottenuto l'11° posto nella 12 Ore di Sebring. Il duo arriverà quindi a Monterey con il terzo posto in classifica generale.

Nelle due ore e 40 minuti di gara sul classico tracciato che contiene l'iconica curva del Cavatappi, saranno 15 i team al via nella classe GTD. Il circuito ospita dal 15 al 20 maggio 2024 i Ferrari Racing Days, con il programma F1 Clienti e il Ferrari Challenge North America.





International GT Open. Griglia di partenza con 32 iscritti per il ritorno della serie adHockenheim dopo un’assenza di 5 anni. Ben nove le Ferrari al via, pronte a confermare e migliorare i risultati del primo appuntamento stagionale a Portimão, a partire in classe Pro dalla 296 GT3 numero 51 di Spirit of Race, affidata a Nicola Marinangeli e Vincent Abril.



Nella classe Pro Am, la più numerosa con ben 17 iscritti, partono con i favori del pronostico i vincitori delle prove in Algarve: la numero 27 di Spirit of Race con Marco Pulcini ed Eddie Cheever III e la numero 25 di AF Corse con Giorgio Sernagiotto e Alessandro Cozzi. Altre vetture del team piacentino vedranno impegnati, sulla numero 16, i brasiliani Marcelo Hahn e Allam Khodair, sulla numero 61 Jean-Claude Saada e Conrad Grunewald e sulla numero 55 Laurent De Meeus e Jamie Stanley. La seconda vettura di Spirit of Race, la numero 88, vedrà alternarsi al volante Gino Forgione e Michele Rugolo.

Gara di casa per racing one, con la 296 GT3 numero 11 di Ernst Kirchmayr e Luca Ludwig, reduce dal fine settimana d’esordio del Ferrari Challenge Europe al Mugello.

Nella classe Am, infine, impegno per il team polacco Olimp Racing, che vedrà sulla numero 5 Stanislaw Jedlinski e Krystian Korzeniowski.

La sessione di qualifica è in programma sabato 11 maggio alle ore 10.05 con Gara 1 al via alle 14.35 con durata di 1 ora e 10 minuti. Domenica 12 prove cronometrate alle 9.35 e Gara 2 che scatta per i suoi 60 minuti alle 13.10.

GT Cup Europe. Dopo il grande successo di inizio stagione in Algarve, la GT Cup Europe si dirige verso il cuore dell'Europa per il secondo round e per la prima volta sarà ospitata nel circuito dell'Hockenheimring.

Sul veloce tracciato di 4,574 km ci saranno i leader della classifica Pro Am, Iván Velasco e Luca Ludwig con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 80 del MERTEL Motorsport. Lo stesso team si presenta al via del secondo round con altre tre vetture nella classe Pro Am: sulla numero 84 la coppia formata da Stefano Bozzoni e Arturo Melgar e sulla numero 85 Jorge Cabezas insieme alla svizzera Anny Frosio. Sempre in Pro Am figura la Ferrari numero 17 di Rossocorsa Racing con Lorenzo Ferdinando Innocenti e Andrea Bellicchi.

In classe Am, tutte le Ferrari 488 Challenge Evo sono portate in pista da MERTEL Motorsport. Sulla numero 86, ci saranno Martinus Richter e Davit Kajaia, il miglior pilota della Georgia, noto per i suoi successi nelle gare TCR e per essere un poliziotto nella vita civile. Sulla numero 83 saliranno Laura Van den Hengel e Alba Vázquez, sulla numero 82 Leon Rijnbeek e "Mark Speakerwas”, mentre sulla 81 Fernando Navarrete e Álvaro Lobera.

Venerdì si disputano le prove libere, mentre sabato il programma prevede la qualifica dalle 10.45 alle 11.05 e Gara 1 di 50 minuti dalle 16.20 alle 17.10. Domenica qualifica dalle 9.05 alle 9.25 con Gara 2 dalle 14.45 alle 15.35.

GT World Challenge Asia. Quattro Ferrari 296 GT3 al via del secondo appuntamento del campionato, che da Sepang si sposta in Tailandia, dove al Chang International Circuit si disputeranno la terza e la quarta gara stagionale.

Nella classe Silver, Harmony Racing, dopo il dodicesimo posto in Gara 2 in Malesia, ripropone sulla numero 77 Liang Jiatong e Luo Kailuo. Nella stessa classe al via anche il team LMcorsa con la numero 60 dei giapponesi Ryo Ogawa e Shigekazu Wakisak. In Silver Am ci sono Andre Canard e Finn Gehrsitz sulla numero 296 di Absolute Corse, mentre nella classe Am David Tjiptobiantoro e l’italiano Massimiliano Wiser difenderanno i colori di Garage75 sulla numero 75.

Qualifica 1 in programma sabato 11 alle ore 11.00 e qualifica 2 alle 11.22 con Gara 1 lo stesso giorno alle ore 15.00, mentre Gara 2 alle ore 10.45 di domenica, entrambe della durata di 1 ora. Gli orari indicati sono locali.