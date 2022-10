Weekend preview: Ferrari allo sprint per il titolo

Sul circuito toscano del Mugello si assegnano le ultime corone delle varie classi del Campionato Italiano Gran Turismo nella formula Sprint, con alcune Ferrari che sono ancora in corsa per la vittoria finale.

CIGT. Dopo la conclusione della Endurance, anche la Sprint termina la sua stagione con l’assegnazione dei titoli nella formula che prevede due gare per ogni week-end. Teatro dell’ultima sfida sarà l’Autodromo di Scarperia, dove sono attese al via 36 vetture. Ancora in lotta per il titolo assoluto la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 della Scuderia Baldini con Di Amato e Urcera a soli cinque punti dalla vetta. Nello schieramento ci saranno anche due vetture di AF Corse, con Alessandro Cozzi e il duo Han Hullin-Negro, oltre ad una di Easy Race, con l’equipaggio composto da Agostini e Vebster.

Nella classe Pro Am di GT Cup la prima posizione è occupata da Coluccio Mazzola di Easy Race, che dovranno difendersi dagli attacchi degli avversari distanziati di 10 punti. Completa la presenza per la Casa di Maranello l’equipaggio composto da Marzialetti-Donno e “Babalus”-Simonelli per il team Best Lap, mentre Berton- Buttarelli difendono i colori del Team SR&R.

Il programma prevede l’inizio delle attività nella giornata di venerdì con due sessioni di prove libere, mentre sabato dalle 9.40 alle 10.40 si svolgeranno le qualifiche per determinare la griglia di partenza di Gara 1 che scatterà alle 15.10. Domenica, invece, semaforo verde per Gara 2 alle 12.50.