Weekend preview: Ferrari ad Abu Dhabi per l’Asian Le Mans Series

Il circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi ospita le ultime due gare dell’Asian Le Mans Series 2023, il campionato che lo scorso weekend è andato in scena a Dubai con le prime due prove. Al via sono quattro le Ferrari 488 GT3 Evo 2020 iscritte nella classe riservata alle derivate dalla serie.

Nel fine settimana, inoltre, è in programma un nuovo appuntamento con la GT Winter Series, che dopo Jerez de La Frontera si trasferisce sul tracciato di Valencia con diverse Ferrari 488 Challenge Evo pronte alla sfida nella classe Cup 1 e una 488 GT3 nella classe GT3.

Asian Le Mans Series. Nelle due prove di quattro ore ciascuna le vetture della Casa di Maranello tenteranno di migliorare i risultati dell’esordio, che ha visto la conquista del terzo gradino del podio in Gara 2 da parte dell’equipaggio della Ferrari numero 21 di AF Corse di Stefano Costantini, Simon Mann e Miguel Molina. Le altre 488 GT3 Evo 2020 saranno portate in pista da Formula Racing, con Johnny e Conrad Laursen insieme a Nicklas Nielsen, da CarGuy con Takeshi Kimura, Frederik Schandorff e Mikkel Jensen, e da Kessel Racing con Michael Broniszewski, David Fumanelli e Felipe Fraga.

La prima delle due gare prenderà il via sabato 18 febbraio alle ore 15.00, mentre l’ultimo impegno stagionale vedrà bandiera verde domenica 19 febbraio alle ore 16.00 (tutti gli orari sono locali).

GT Winter Series. Quarto appuntamento stagionale per la GT Winter Series in programma a Valencia il 18-19 febbraio. Nella classe Cup 1, sono iscritte due Ferrari 488 Challenge Evo portate in pista da FF Corse, affidate rispettivamente a James Owen e Tom Fleming. Due vetture anche per Rossocorsa e ZVO Racing, una delle quali vedrà al volante Christian Herdt- Wipper.

Infine, nella classe GT3, si ripresenterà al via il team Die Biermacher Racing con una Ferrari 488 GT3 affidata a Uwe Lauer e Francesco Lopez, reduci dal terzo posto nella prova Endurance di Jerez.