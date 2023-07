Weekend preview: dieci Ferrari nella serie Sprint del CIGT

Appuntamento sul Misano World Circuit Marco Simoncelli per il via della nuova stagione del Campionato Italiano Gran Turismo che vedrà al via dieci Ferrari pronte a sfidarsi nella serie Sprint con un format che prevede due gare da 50 minuti più un giro.

CIGT. Scatta dal Misano la ventunesima edizione del Campionato Italiano Gran Turismo, in questa occasione con la serie Sprint con 43 vetture attese. Novità di quest’anno, per far fronte all’elevato numero di iscritti, gli organizzatori hanno deciso di dividere le gare in due gruppi: una riservata alle GT3 e una alla GT Cup. Dieci in totale le vetture in rappresentanza della Casa di Maranello.

Nella classe GT3, AF Corse schiera due Ferrari 488 GT3 Evo 2020: la numero 51, affidata alla coppia formata da Jules Castro e da Luka Nurmi, vincitore quest'ultimo delle Finali Mondiali Ferrari 2022, e la numero 52 con Stuart White e Jean-Luc D’Auria. Sempre nella GT3 sarà al via l’equipaggio di Best Lap vincitore nel 2022 del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint nella classe GT Cup, composto da Luigi Coluccio e Rocco Mazzola.

Nella classe riservata alle vetture in configurazione monomarca folta la pattuglia anche di Ferrari 488 Challenge Evo, con tre vetture portate in pista da Best Lap con Luca Demarchi e Simone Patrinicola tra i Pro Am, mentre Gianmarco Marzialetti insieme a Nicola D’Aniello e Lorenzo Nicoli con Vincenzo Scarpetta gareggeranno tra gli Am.

Tra i Pro Am della GT Cup anche la numero 152 di SR&R con Alessio Bacci e Giacomo Parisotto e la numero 199 del team Double TT Racing di Leonardo Colavita e Michele Rugolo. Completano lo schieramento di Ferrari le 488 Challenge Evo nella classe Am: la numero 251 di SR&R di Lorenzo Bontempelli e Manuel Menichini, e la numero 296 di Easy Race con Leonardo Del Col e Elia Galvanin.

Il programma. Sabato 6 maggio due sessioni di prove ufficiali separate per le due classi, dalle 8.40 alle 10.10, a cui seguiranno le gare GT3 con partenza alle 15.30 e GT Cup con semaforo verde alle 18.30. Le due gare di domenica scatteranno alle 13.40 e alle 15.00. Gli orari indicati sono locali.