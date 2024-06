Weekend notebook: vittoria di classe alla 12 Ore del Mugello

Un quinto posto assoluto, primo nella classe Pro Am, è il miglior risultato tra le tre Ferrari in pista al Mugello per la prima prova europea della 24H Series. A firmarlo è la 296 GT3 numero 8 di Boem by Kessel Racing che conquista anche la pole position assoluta, piazzamento che una vettura della Casa di Maranello non registrava nella serie endurance dal 2017. Nel fine settimana, inoltre, sul tracciato giapponese del Fuji si sono disputati i test del Super GT ai quali hanno partecipato due Ferrari 296 GT3, inclusa quella team Ponos Racing che ha visto impegnata la pilota ufficiale Lilou Wadoux.

24 H Series. La 12 Ore del Mugello, primo appuntamento nel Vecchio Continente della 24H Series che ha fatto il suo debutto stagionale in Medio Oriente a gennaio, si è svolta in due parti, rispettivamente di 6 ore e mezzo e 5 ore e mezzo, sabato 23 e domenica 24 marzo.

Al termine delle due giornate il miglior risultato per il Cavallino Rampante è quello ottenuto dalla 296 GT3 di Boem by Kessel Racing, quinta assoluta e prima in classe Pro Am. La vettura, affidata a L.M.D.V., Alessandro Cutrera, Marco Talarico, Marco Frezza e David Fumanelli, è scattata dalla prima posizione, grazie al tempo di 1’47”912 registrato da quest’ultimo in Q3. Dopo aver concluso la prima parte di gara al sesto posto assoluto, il quartetto italiano è riuscito a recuperare una posizione nella seconda parte disputata la domenica e, dopo aver completato 320 giri, a salire sul primo gradino del podio in classe Pro Am.

In Toscana termina 17esimo il team Pellin Racing con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 29 affidata a Lisa Clark, Kyle Marcelli e Jeff Westphal, mentre l’altra 488 GT3 Evo 2020 in gara, la numero 5 di Kessel Racing, ha chiuso al 21esimo posto, quinto di classe Am. La vettura era partita dalla settima posizione in griglia, grazie al tempo di 1’48”405 firmato da Felice Jelmini, che si è alternato al volante con i fratelli Alexandre e Mikaël Bochez e Murat Cuhadaroglu.

Il campionato tornerà sotto i riflettori il 19 aprile, in Belgio, con la 12 Ore di Spa-Francorchamps.

Super GT. Il Fuji International Speedway ha ospitato due giorni di test del campionato che vedrà impegnate due Ferrari 296 GT3, entrambe in classe GT300: la numero 45 del team Ponos, con Kei Cozzolino e Lilou Wadoux, e la numero 6 di Velorex con Yoshiaki Katayama e Roberto Merhi Muntan.

La vettura di Ponos Racing nella giornata di sabato 23 marzo è stata coinvolta in un incidente, senza conseguenze per Wadoux, che ha costretto il team a terminare i test anzitempo; la 296 GT3 numero 45 è quindi tornata in pista domenica con entrambi i piloti registrando buoni riferimenti cronometrici. Positive le rilevazioni anche per Merhi Muntan e Katayama che hanno stabilito il secondo miglior tempo durante la prima sessione e nella Qualifica 1.

La prima gara della stagione è in programma dal 13 al 14 aprile sul circuito di Okayama (copyright foto Super GT: GTA).