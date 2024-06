Weekend notebook: una vittoria e tanti podi a Misano

Round molto positivo per le Ferrari 296 GT3 impegnate nel secondo appuntamento del GT World Challenge Europe Sprint Cup disputato al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Nel GT World Challenge America al COTA la Ferrari 296 GT3 di AF Corse chiude con due sesti posti di classe il debutto stagionale.

GT World Challenge Europe Sprint Cup. Il circuito di Misano ha ospitato nel fine settimana la seconda tappa della GT World Challenge Europe Sprint Cup dove le Ferrari 296 GT3 sono state protagoniste nelle rispettive classi.

La prima corsa sul tracciato romagnolo ha registrato il terzo posto assoluto per la Ferrari numero 69 di Emil Frey Racing con Thierry Vermeulen e Giacomo Altoè che hanno preceduto i compagni di squadra Ben Green e Konsta Lappalainen al volante della numero 14. I due equipaggi nella seconda prova si sono classificati rispettivamente quarto e settimo. Nella Bronze Cup Eddie Cheever e Jonathan Hui sulla Ferrari 296 GT3 numero 93 di Sky Tempesta Racing sono riusciti a fare anche meglio: dopo il sesto posto nella prima corsa, hanno infatti ottenuto la prima vittoria stagionale in Gara 2, imponendosi con oltre sette secondi sul primo degli inseguitori nella classe. In virtù di questo risultato la coppia si trova ora in vetta alla classifica della Bronze Cup.

Nella Silver Cup Jef Machiels e Sean Hudspeth sulla Ferrari 296 GT3 numero 52 di AF Corse hanno ottenuto un doppio podio, con un secondo e un terzo posto.

Nella Gold Cup Salih Yoluc e Charlie Eastwood sulla numero 51 di Racing Team Turkey hanno chiuso Gara 1 in terza posizione e Gara 2 in quarta.

Nella Silver Cup la Ferrari numero 71 di AF Corse con Eliseo Donno e Thomas Fleming è stata costretta al ritiro per i danni riportati durante la sessione di prove libere.

La maggior parte dei team e dei piloti si recherà ora a Spa-Francorchamps per intraprendere due giorni di test per il prologo della 24 Ore di Spa dal 21 al 22 maggio. Il prossimo impegno ufficiale del campionato è previsto per la Endurance Cup, in occasione della 24 Ore di Spa dal 26 al 30 giugno. La stagione della Sprint Cup riprende a Hockenheim dal 19 al 21 luglio.

GT World Challenge America. Nella sua prima apparizione nel GT World Challenge America 2024, la Ferrari 296 GT3 numero 88 di AF Corse con Custodio Toledo e Riccardo Agostini ha ottenuto due sesti posti tra i Pro Am nel terzo round stagionale disputato sul Circuit Of The Americas.

Nella prima prova Toledo e Agostini partiti dalla pole non sono riusciti a capitalizzare il vantaggio e hanno chiuso in ottava posizione assoluta, sesti di classe.

In Gara 2 sono stati protagonisti di una bella rimonta. Toledo partito quindicesimo ha subito guadagnato due posizioni alla partenza, dovendole poi perdere poco dopo per evitare un incidente. Al momento del cambio pilota, Toledo ha consegnato la vettura al suo compagno in decima posizione di classe. Agostini è subentrato dodicesimo, con un ritardo di un minuto e otto secondi dal leader. Ha guadagnato una posizione a 15 minuti dalla fine e poi conquistato la sesta posizione – decima assoluta - a cinque minuti dal termine, avvicinandosi al quinto, riuscendo a ridurre di 25 secondi il suo distacco dalla testa della corsa.

Il prossimo appuntamento del campionato è in programma al Virginia International Raceway dal 20 al 21 luglio.