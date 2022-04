Weekend Notebook: un podio per AF Corse nella Le Mans Cup

Il weekend di Pasqua ha visto le Ferrari protagoniste sui circuiti in Europa e in Estremo Oriente. Se in Giappone, la Rossa del team Pacific CarGuy Racing ha sfiorato il podio, in Francia nella Le Mans Cup, AF Corse ha iniziato la stagione cogliendo un terzo posto.

Le Mans Cup. Il tracciato di Le Castellet ha ospitato la prova di apertura del campionato Le Mans Cup vedendo interpreti due Ferrari 488 GT3 Evo 2020 portate in pista dal team AF Corse. Nella prova inaugurale, che da quest’anno si corre sulla lunghezza di 110 minuti e non più di 120, la numero 61 di Gino Forgione e Andrea Montermini è riuscita a conquistare l’ultimo gradino del podio. La seconda vettura del team piacentino, assegnata a Marcos Vivian De La Pedrosa e Luke Davenport, ha chiuso in sesta posizione. A condizionare il rendimento dei due equipaggi ha gravato il balance of performance che ha penalizzato le due vetture.

Il prossimo appuntamento della Le Mans Cup è in programma il 14 maggio in Italia presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Super GT. Prima prova stagionale per il Super GT giapponese che, quest’anno, vede ai nastri di partenza anche la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Pacific CarGuy Racing portata in gara da Kei Cozzolino e Naoki Yokomizo. Iscritta nella classe GT300, la Ferrari ha chiuso in quarta posizione sul tracciato di Okayama, dopo essere stata in testa alla corsa nelle prime battute. Il secondo round della serie nipponica si terrà sul circuito Fuji tra il 3 e il 5 maggio.