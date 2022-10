Weekend notebook: titolo italiano per Ferrari nella GT Cup Pro Am

Nell’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo arriva il titolo per la Ferrari di Easy Race nella classe GT Cup Pro Am. Il risultato è accompagnato da altre vittorie e podi conquistati dai vari team impegnati nel round disputato sul tracciato del Mugello.

CIGT. Luigi Coluccio e Rocco Mazzola del team Easy Race, sul circuito del Mugello, si laureano campioni italiani nella GT Cup Pro Am, dopo aver realizzato un secondo posto in Gara 2 nell’ultimo round della stagione nella serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo. Il duo al volante della Ferrari 488 Challenge Evo è riuscito a imporsi, dopo un’accesa disputa, per un solo punto nei confronti di Gianluigi Piccioli.

Nella classifica assoluta la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Di Amato-Urcera della Scuderia Baldini, grazie anche all’ultimo gradino del podio nella seconda corsa, caratterizzata da un Full Course Yellow e da due Safety Car, si attesta al terzo posto con 77 punti.

Sul tracciato di Scarperia arrivano altri risultati di rilievo con Giammarco Marzialetti ed Eliseo Donno, protagonista anche nella serie continentale del Ferrari Challenge, che alla loro prova di esordio con la Ferrari del team Best Lap centrano la prima vittoria nella GT Cup Am. Successo anche per Alessandro Cozzi di AF Corse nella GT3 Am.

Nella giornata di sabato vittoria per Alessandro Berton e Samuele Buttarelli nella GT Cup Am con la Ferrari della SR&R. Sempre in Gara 1 secondo posto nella GT3 Pro Am per Stefano Gai e Huilin Han di AF Corse.

Dopo aver proclamato i propri vincitori, il Campionato Italiano Gran Turismo inizia la sua pausa invernale, per poi riprendere il 7 maggio a Misano per una nuova stagione.