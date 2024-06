Weekend notebook: successi Ferrari a Snetterton

Nell’ultimo appuntamento stagionale della GT Cup Championship a Snetterton, Graham e Dan de Zille sono gli assoluti protagonisti della classe GTC, conquistando tre vittorie e un secondo posto. Ultimo impegno anche per la NLS, che nell’Inferno Verde ha visto disputarsi la 47esima PAGID Racing DMV Münsterlandpokal con il Frikadelli Racing Team che non è riuscito a completare la prova.





GT Cup Championship. AF Corse porta a casa tre gare su quattro, oltre ad un secondo posto, nella classe GTC nel round finale del campionato, andato in scena sul circuito di Snetterton nel Nordfolk. La Ferrari 488 Challenge Evo numero 19 del team piacentino ha visto alternarsi al volante la coppia padre-figlio Graham e Dan de Zille, reduci dalle buone prestazioni nell’appuntamento di luglio a Silverstone.





Nella prima giornata di gare, AF Corse conquista la Sprint Race grazie alla seconda posizione in griglia di Graham de Zille e alla serrata sfida vinta in pista da Dan de Zille, a 4 anni dall’ultima corsa disputata a Snetterton. Successo replicato nella Pit Stop Race, la prova da 50 minuti, interrotta per un momentaneo blackout del circuito, che ha visto la coppia de Zille passare per prima sotto la bandiera a scacchi.





Il terzo successo arriva nella Sprint Race della domenica, iniziata dalla seconda posizione in griglia e vinta grazie al sorpasso decisivo di Dan de Zille ai danni della Lamborghini Huracan Topcats di Charlotte Gilbert sul rettilineo Bentley.





La coppia di AF Corse non riesce a completare il poker nella prova endurance che concludeva il programma per un sorpasso subito proprio all’ultimo giro, dopo una gara condotta a lungo in testa e anche con margine sui rivali.





NLS. Pur non essendo riuscito a concludere la gara di 4 ore, il Frikadelli Racing Team registra un fine settimana con note positive nell’ultimo appuntamento stagionale della Nürburgring Endurance Series. La Ferrari 296 GT3 numero 30, con al volante Klaus Abbelen e David Pittard, è partita dal quarto posto della classe SP9 Pro-Am, quattordicesimo assoluto della 47esima PAGID Racing DMV Münsterlandpokal, un evento che ha richiamato in pista sull’Inferno Verde oltre 120 vetture. La prova ha permesso poi al team di proseguire il percorso volto ad acquisire maggiore confidenza e informazioni, anche in vista della prossima stagione, sulla nuova vettura da corsa della Casa di Maranello che sul medesimo tracciato tedesco aveva ottenuto la vittoria assoluta alla 24 Ore disputata nel mese di maggio.