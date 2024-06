Weekend notebook: successi a Hockenheim e in Tailandia

Arrivano dalla Germania e dalla Tailandia le migliori soddisfazioni del fine settimana per la Casa di Maranello. All’Hockenheimring, successi nell’International GT Open e nella GT Cup Europe, oltre a una serie di ottimi piazzamenti. Vittoria di classe anche nel GT World Challenge Asia di scena in Tailandia, mentre Conquest Racing chiude 15esima la gara dell’IMSA.

IMSA. Prova sfortunata a Laguna Seca per Conquest Racing nel quarto appuntamento stagionale del campionato IMSA. Dopo aver realizzato buone prestazioni nelle prove libere e ottenuto il nono tempo in qualifica, Albert Costa e Manny Franco, al volante della Ferrari 296 GT3 numero 34, sono stati dapprima attardati da un contatto e poi costretti al ritiro a 33 minuti dal termine delle due ore e 40 di gara.

La prossima gara del campionato sarà la Sahlen's Six Hours of Watkins Glen, domenica 23 giugno. Cinque Ferrari sono attese al via dell’evento che sarà il terzo della IMSA Endurance Cup.

International GT Open. Ottime prestazioni e podi per le Ferrari 296 GT3 a Hockenheim nel secondo appuntamento della serie. A spiccare sono le due vittorie del Cavallino Rampante nella classe Pro Am, con Marco Pulcini ed Eddie Cheever III sulla numero 27 di Spirit of Race vincitori in Gara 1, quarti assoluti, e il team racing one con Ernst Kirchmayr e Luca Ludwig che, dopo il ritiro nella prima prova a causa di un contatto, hanno ottenuto il successo nella seconda gara, davanti a un altro duo Ferrari, i brasiliani Marcelo Hahn e Allam Khodair, sulla numero 16 di AF Corse.

Pulcini e Cheever, sesti in Gara 2, consolidano così il primato in classifica davanti a Giorgio Sernagiotto e Alessandro Cozzi che con la numero 25 di AF Corse, che conquistano un quarto e un quinto posto di classe. Sempre in Pro Am, piazzamenti nella top 10 per Laurent De Meeus e Jamie Stanley, quinti nella prima corsa con la numero 55 di AF Corse, che registra anche il settimo posto di Hahn-Khodahir con la numero 16. Noni Gino Forgione e Michele Rugolo sulla numero 88 di Spirit of Race.

Un podio arriva anche nella classe Pro grazie al duo di Spirit of Race, Nicola Marinangeli e Vicent Abril che con una prestazione regolare e determinata portano la numero 51 al terzo posto, prima di essere costretti al ritiro in Gara 2.

Doppio quarto posto, infine, nella classe Am, per il team polacco Olimp Racing, con la numero 5 affidata a Stanislaw Jedlinski e Krystian Korzeniowski.

Il prossimo appuntamento del campionato è in programma tra due settimane, il 26 maggio, a Spa-Francorchamps in Belgio.

GT Cup Europe. Ferrari festeggia un altro successo nella domenica diHockenheim ancora grazie a Luca Ludwig. Il tedesco, dopo aver conquistato la prova dell’International GT Open, ha tagliato per primo il traguardo nella seconda prova di GT Cup, insieme allo spagnolo Ivan Velasco al volante della 488 Challenge Evo numero 80 di MERTEL Motorsport. Il duo riscatta nel migliore dei modi il sesto posto assoluto di Gara 1 raggiunto dopo una prima fase condotta in testa.

Ad arricchire il bottino del fine settimana per i colori di Maranello, arriva anche il secondo posto in classe Am degli spagnoli Fernando Navarrete e Álvaro Lobera, sulla Ferrari 488 Challene Evo numero 81 sempre di MERTEL Motorsport, settimi in Gara 1.

Il team tedesco registra, in Pro Am, il sesto e settimo posto della numero 85 con Jorge Cabezas insieme alla svizzera Anny Frosio e il nono e quinto piazzamento della numero 84 guidata da Stefano Bozzoni e Arturo Melgar. Nella stessa classe, quarto posto in Gara 1 per Rossocorsa Racing con Lorenzo Ferdinando Innocenti e Niccolò Schirò che poi chiudono ottavi la seconda prova.

Per le altre vetture di MERTEL Motorsport, impegnate in classe Am, arriva un duplice ottavo posto per Laura Van den Hengel e Alba Vázquez sulla numero 83, un sesto e un quinto piazzamento per la numero 86 di Martinus Richter e David Kajaia,

Terzo appuntamento della serie in Belgio, sul circuito di Spa-Francorchamps, il 26 maggio.

GT World Challenge Asia. Un successo e due podi di classe, oltre a diversi piazzamenti nei 10 per le quattro Ferrari 296 GT3 impegnate nel secondo round del campionato, disputato in Tailandia sul Chang International Circuit.

Il successo arriva dalla classe Am, grazie a David Tjiptobiantoro e l’italiano Massimiliano Wiser con la numero 75 di Garage 75, primi in Gara 2 dopo il secondo piazzamento nella prima corsa.

L’altro podio Ferrari lo fanno registrare nella seconda prova di Silver Am Andre Canard e Finn Gehrsitz sulla numero 296 di Absolute Corse, quarti in Gara 1.

Nella classe Silver, il team LMcorsa con la numero 60 dei giapponesi Ryo Ogawa e Shigekazu Wakisak ottiene un doppio quarto posto, mentre Harmony Racing, è quinta con la numero 77 di Liang Jiatong e Kailuo Luo, ritirati in Gara 2.

Dopo il prossimo appuntamento del 7-9 giugno a Sugo, valido solo per la Japan Cup, il GT World Challenge Asia ha in programma la settima e ottava gara stagionali dal 21 al 23 giugno al Fuji International Speedway sempre in Giappone.