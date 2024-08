Weekend notebook: secondo successo per la 296 GT3 nel CIGT Endurance

Sul tracciato del Mugello arriva il secondo successo consecutivo per una Ferrari 296 GT3 nel Campionato Italiano Gran Turismo serie Endurance. Vittorie anche nella GT3 Pro Am, nel GT3 Am e nella GT Cup, dove si registra anche un terzo posto. Nella ADAC GT Masters quinto posto nella prova Sprint per la Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing. In Canada, la 296 GT3 di Conquest Racing termina undicesima in classe GTD.

CIGT. Dopo il successo nella prima gara di Vallelunga della Ferrari 296 GT3 numero 27 della Scuderia Baldini, una vettura della Casa di Maranello ha trionfato anche nel secondo round disputato al Mugello.

Si tratta questa volta della numero 50 con i colori di AF Corse, che ha firmato la vittoria assoluta (e anche quella della classe GT3 Pro Am) con Riccardo Ponzio, Stefano Gai e Mikkel Mac, capaci di riscattare la sfortuna che li aveva colpiti nell’appuntamento sul tracciato laziale. Grazie a questo risultato il trio è riuscito a recuperare nella classifica generale e in quella di classe, in virtù anche del nuovo regolamento che assegna altri 12 punti per chi passa per primo al 100esimo minuto.

L’equipaggio composto da Giancarlo Fisichella, Arthur Leclerc e Tommaso Mosca, vincitori a Vallelunga, nonostante la pole position, ha rimediato un settimo posto, attardato anche da una penalizzazione di 10 secondi comminata per un contatto con la 488 GT3 Evo 2020 numero 51, sempre di AF Corse, con Alessandro Bracalente ed Eliseo Donno, che hanno terminato la gara in ottava posizione, quarti tra i GT3 Pro Am.

Nella prova di tre ore, caratterizzata da ben tre Safety Car e da temperature molto elevate, arriva la vittoria nella GT3 Am della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 75 del team Double TT Racing con Leonardo Colavita, Simone Riccitelli e Christoph Ulrich. Risultati importanti anche nella GT Cup con il successo di Pietro Agoglia, Filippo Croccolino e Gianmarco Marzialetti sulla Ferrari 488 Challenge Evo numero 212 di Best Lap nella prima divisione classe Am, mentre tra i Pro Am terzo posto per la numero 111 sempre di Best Lap con Luca Demarchi, Sabatino Di Mare e Simone Patrinicola.

La serie Endurance ritorna dal 6 all’8 settembre a Imola per il terzo round stagionale.

ADAC GT Masters. Il terzo appuntamento della stagione è andato in scena sul tracciato del Nürburgring, portando al debutto anche il nuovo format che prevede nello stesso fine settimana una gara endurance e una sprint. La Ferrari 296 GT3 numero 14 di Emil Frey Racing con i piloti Alain Valente e Jean Claude D’Auria ha chiuso la prova di durata al quindicesimo posto, mentre nella corsa sprint di domenica ha ottenuto la quinta posizione.

Il quarto round della serie è in programma dall’8 al 10 settembre al Sachsenring.

IMSA. Prova sfortunata per la Ferrari 296 GT3 di Conquest Racing nell’IMSA SportsCar Championship, andata in scena nel fine settimana al Canadian Motorsport Park, circuito stradale vicino a Toronto. Manny Franco e Alberto Costa Balboa hanno portato la vettura numero 34 della Casa di Maranello all’undicesimo posto nella classe GTD, concludendo la prova con 111 giri e il miglior tempo fatto registrare in 1’16”760.

Il prossimo appuntamento è in programma a Road America, in Wisconsin, il 4 agosto.