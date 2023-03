Il tracciato di Dubai ha ospitato i primi due round, dei quattro previsti, dell’Asian Le Mans Series stagione 2023. Quattro sono anche le Ferrari 488 GT3 Evo 2020 che si sono cimentate nella classe GT3, raccogliendo un terzo posto in Gara 2 con la vettura di AF Corse.

Podio. Nelle prime due corse di quattro ore ciascuna, il miglior risultato per le Ferrari arriva nella giornata di domenica, in Gara 2, grazie al terzo posto conquistato dalla numero 21 di AF Corse. Il trio composto da Stefano Costantini, Simon Mann e Miguel Molina ha visto sfumare la seconda piazza solo negli ultimi

dieci minuti, superato dagli avversari di GetSpeed. Lontane dal podio le altre vetture del Cavallino Rampante impegnate sul tracciato di Dubai. La migliore, tredicesima al traguardo, è la 488 GT3 Evo 2020 numero 74 di Kessel Racing con Michael Broniszewski, David Fumanelli e Felipe Fraga.

Nella giornata di sabato invece era andata in scena Gara 1, dove la migliore tra le vetture della Casa di Maranello era stata la numero 60 di Formula Racing con Johnny e Conrad Laursen insieme a Nicklas Nielsen che ha chiuso in ottava posizione davanti alla numero 21 di AF Corse. Quattordicesima la numero 57 di Car Guy, attardata da un drive through inflitto dopo un contatto con un prototipo iscritto nella classe LMP3.

Prossimo impegno. L'Asian Le Mans Series continuerà già nel prossimo fine settimana, dal 17 al 19 febbraio, con Gara 3 e Gara 4, le ultime della stagione, ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti.

GT Winter Series. A Jerez de la Frontera si è disputato il terzo appuntamento della GT Winter Series. Tra i tanti iscritti per questo round spagnolo anche sei Ferrari 488 Challenge Evo che si sono affrontate nella Classe Cup 1, a loro riservata. Nella prima prova Sprint la vittoria è andata a Franz Engstler del Team Engstler, mentre nella seconda corsa di 25 minuti si è registrata l’affermazione di Samuele Buttarelli di Rossocorsa. Nell’ultima gara del weekend, quella Endurance, Buttarelli ha tagliato il traguardo ancora una volta per primo, questa volta accompagnato da Stefano Marazzi. Sempre nella prova di durata, tra le GT3, terzo posto di Uwe Lauer e Francesco Lopez del team Die Biermacher Racing con una Ferrari 488 GT3. Prossimo impegno del campionato GT Winter Series è in calendario il 18 e 19 febbraio a Valencia.