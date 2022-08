Weekend notebook: Ferrari in evidenza a Silverstone

Sono due le Ferrari che hanno preso parte all’appuntamento di Silverstone del campionato GT Cup Championship, riuscendo a conquistare una vittoria e vari podi di classe.

GT Cup Championship. Nel quinto appuntamento stagionale disputato sul tracciato di Silverstone GP le due Ferrari impegnate hanno registrato risultati importanti nella propria classe. A salire sul gradino più alto del podio è stata la Ferrari 488 Challenge Evo di FF Corse che ha festeggiato la vittoria in Gara 2 nella classe GTC. Per Roy Millington e Benny Simonsen un weekend ricco di soddisfazioni con un secondo posto in Gara 3 e un terzo posto nell’ultima prova. Nella corsa di apertura del round, podio sfiorato con un quarto posto. La Ferrari 458 Challenge di Lightning Finance CSC Racing con John Saunders e Matt Spark è riuscita a salire sul podio in Gara 2 con un terzo posto tra le GTB.

Il prossimo impegno è in programma a Donington tra il 17 e 18 settembre.