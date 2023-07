Weekend notebook: two Ferrari wins as the Italian GT Championship gets underway

La nutrita rappresentanza di vetture del Cavallino Rampante torna dal primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo andato in scena al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” con due vittorie e diversi piazzamenti. La serie Sprint vedrà ora i piloti impegnati a Monza nel fine settimana del 23-25 giugno, mentre il 19-21 maggio prenderà il via la competizione della serie Endurance sul circuito di Pergusa, in Sicilia.

CIGT. Dopo un settimo posto assoluto, e quarto di classe, in Gara 1, Stuart White e Jean Luc D’Auria con una Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse hanno conquistato il successo nella seconda delle due prove nel fine settimana romagnolo. Partito dalla pole position, lo svizzero D’Auria ha condotto la corsa quasi sempre in testa, lasciando poi il volante al sudafricano White che è riuscito a respingere gli assalti degli avversari e a passare per primo sotto la bandiera a scacchi

Nella classe Pro Am, la vittoria della Casa di Maranello è invece giunta in Gara 1, grazie alla seconda vettura di AF Corse affidata a Luka Nurmi e Jules Castro, quarti assoluti, che sono saliti sul podio anche in Gara 2, guadagnando un terzo posto. Più attardata nella corsa del sabato la coppia formata da Rocco Mazzola e Luigi Coluccio del team Best Lap: dopo un ottimo avvio il duo campione in carica della classe GT Cup 2022 doveva accontentarsi di un sesto posto, migliorato nella seconda prova da 50 minuti con una quarta piazza finale.

Nella GT Cup, riservata alle vetture in configurazione monomarca, ottimi risultati sono arrivati nella classe Pro Am dalla coppia composta da Leonardo Colavita e Michele Rugolo portacolori del Double TT Racing, quinti e quarti nelle due manche. Nella classe Am, invece, seconda piazza per Manuel Menichini e Lorenzo Bontempelli del team SR&R in Gara 2, mentre Lorenzo Nicoli e Vincenzo Scarpetta di Best Lap, hanno ottenuto due quarti posti.