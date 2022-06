Calado e Fuoco all’assalto di Le Mans

Sulla scia di Calado anche le speranze di Antonio Fuoco, alla sua prima 24 ore nella classe regina tra le GT. “È la mia prima Le Mans nella categoria Pro”, spiega l’italiano, “ed è sicuramente un weekend molto speciale, particolare per me. La preparazione è molto simile a quella delle altre gare, anche se questa è molto lunga e bisogna rimanere sempre molto concentrati, rimanendo sempre nel gruppo con i primi. Cercheremo di dare il massimo e di ottenere il miglior risultato possibile per noi e per la squadra”.