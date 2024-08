Wadoux: “Felice di partecipare a una gara storica come la 24 Ore di Spa”

Ti piace il tracciato di Spa-Francorchamps, considerato l’Università delle corse in Europa per le sue caratteristiche tecniche nonché per la sua lunga storia?

“Personalmente credo che Spa sia una pista bellissima ed è una delle mie preferite in assoluto a livello mondiale. Un tracciato, inoltre, che conosco bene avendoci gareggiato spesso. Sono tanti i ricordi indimenticabili legati a Spa, a partire dalla vittoria in LMGTE Am nel 2023, in occasione della 6 Ore del FIA WEC. Fu un risultato straordinario per me, Alessio e Louis (Rovera e Perez-Companc, Ndr) che mi fece vivere emozioni uniche.”

Come giudichi finora l’esperienza che stai facendo in Giappone in questa stagione 2024?

“È un’annata veramente interessante di cui sono molto felice. Sto facendo un’esperienza completamente nuova non solo per il fatto che gareggiamo in Giappone su piste che conoscevo poco, ma anche perché sto conscendo una nuova realtà come il team Ponos Racing e il un nuovo compagno di squadra, Kei Cozzolino. C’è tanto da imparare gara dopo gara.”

Il 23 giugno hai vinto la 6 Ore di Watkins Glen in classe LMP2: ci racconti questa esperienza?

“Dopo un inizio di stagione difficile con le gare di Daytona e di Sebring, sono davvero felicissima della vittoria che abbiamo tenuto a Watkins Glen, un grande risultato per cui ringrazio tutta la squadra Richard Mille AF Corse. Il fine settimana in America è stato subito molto positivo per noi grazie a una vettura molto veloce; Nicklas (Nielsen, Ndr) ha fatto un lavoro straordinario in gara durante una prova caratterizzata da tanta pioggia e diverse variabili. Tutti credo abbiamo fatto un ottimo lavoro anche Louis (Perez-Companc, Ndr) che ha consentito al team salire sul gradino più alto del podio per la prima volta quest’anno. Lascio l’America, inoltre, felice di avere vinto la mia prima gara nell’IMSA su una pista veloce come il Glen dove è molto divertente guidare una macchina come la LMP2. Sono orgogliosa di essere la prima pilota donna ad aver vinto una gara in un campionato competitivo come l’IMSA, in classe LMP2, dopo essere stata la prima a salire sul gradino più alto del podio nel WEC nella stagione 2023 alla 6 Ore di Spa.”