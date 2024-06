Vista AF Corse svela le 296 LMGT3 per il mondiale FIA WEC

In una suggestiva ambientazione ricreata all’interno dell’aeroporto di Linate, il team Vista AF Corse ha tolto i veli sulle due Ferrari 296 LMGT3 che parteciperanno al campionato del mondo FIA WEC. Caratterizzate dall’inconfondibile livrea argento accompagnata da elementi grafici rossi, le due vetture debutteranno in occasione del weekend del 24-25 febbraio quando si svolgerà il Prologo ufficiale del mondiale, al via la settimana seguente.

Al volante della numero 54, il confermato terzetto formato da Thomas Flohr, Francesco Castellacci e il pilota ufficiale Ferrari Davide Rigon, mentre sulla seconda unità, la numero 55, si alterneranno al volante Simon Mann, François Heriau e l’ufficiale Ferrari Alessio Rovera.

Non ha nascosto la propria emozione Thomas Flohr, come si evince dalle sue parole pronunciate davanti ad un numeroso pubblico di addetti ai lavori, ospiti e personalità del mondo dello sport che hanno presenziato all’evento: “Sono molto orgoglioso di presentare il team Vista AF Corse. Il FIA WEC è a un punto di svolta incredibile: nove costruttori si uniranno al WEC GT nel 2024, gareggiando in quello che è il più alto livello di motorsport dopo la F1, un autentico campionato mondiale. Rappresentare la Ferrari con le due vetture in gara è un grande onore e una grande responsabilità per il nostro team. Ed è anche un'estensione naturale della partnership di lunga data di Vista con la Ferrari".