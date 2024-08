Video review: il racconto della 24 Ore di Spa

La storica maratona endurance, andata in scena il 29-30 giugno in Belgio, è terminata con i secondi posti – assoluto e in classe Bronze – ottenuti rispettivamente da Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon e Alessio Rovera, al volante della Ferrari del team AF Corse – Francorchamps Motors, e da Andrea Bertolini, Louis e Jef Machiels, e Tommaso Mosca sulla 296 GT3 di AF Corse. Alla bandiera a scacchi, inoltre, si è classificato 13esimo l’equipaggio formato da Lilou Wadoux, Christopher Froggatt, Jonathan Hui, ed Eddie Cheever iscritto in classe Bronze con la Ferrari di Sky Tempesta Racing.

Il racconto della 24 Ore di Spa si può rivivere grazie alle immagini e alle interviste ai piloti ferraristi raccolti nell’arco di un lungo fine settimana: dalle sessioni di prove libere, passando per le qualifiche e la Superpole, sino all’intero arco della corsa. Il trio italiano Pier Guidi-Rigon-Rovera, al comando sino a 45 minuti dal termine, ha visto svanire un meritato trionfo – davanti a oltre 99.500 spettatori – a causa di una vettura ferma all’ingresso della pit-lane proprio mentre la Ferrari numero 51 stava tornando in corsia box per l’ultimo rifornimento. Il video è disponibile anche su YouTube al canale ufficiale Ferrari.