Una Ferrari nelle prime dieci alla Road to Le Mans

Il nono posto di Andrea Montermini e Gino Forgione, sulla 488 GT3 Evo 2020 numero 53 di AF Corse è il miglior risultato tra le cinque Ferrari nella seconda prova della Road to Le Mans.

La serrata gara sui 13,626 chilometri del Circuit de la Sarthe, caratterizzata dall’ingresso della Safety Car per alcuni contatti senza conseguenze per i piloti, ha visto passare in prima posizione sotto la bandiera a scacchi la Ferrari 296 GT3 di Hiroshi Koizumi e Kei Cozzolino, di AF Corse, penalizzati però per una irregolarità che li retrocede al sedicesimo posto, dopo il quarto ottenuto nella prima corsa.

In dodicesima posizione conclude l’altra 296 GT3 di AF Corse, affidata alla coppia francese composta da Emmanuel Collard e Charles-Henry Samani, due caselle davanti alla 488 GT3 Evo 2020 di Kessel Racing con il duo David Fumanelli e Murat Cuhadaroglu. Diciottesimi, infine, Jamie Lee Stanley e Laurent De Meuss sulla quarta Ferrari di AF Corse.