Trionfo Ferrari alla 6 Ore di Abu Dhabi

Vittoria assoluta per la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 del team Baron Motorsport che con una grande prestazione riesce ad imporsi nella 6 Ore di Abu Dhabi, andata in scena sabato 22 gennaio. La prova, valida per il campionato 24H Series, è stata vinta da un quintetto composto dal fresco Campione del Mondo del Ferrari Challenge nella Coppa Shell Ernst Kirchmayr, da Philipp Baron, Axcil Jefferies, Mikkel Mac e da un altro protagonista della serie europea del Challenge, Roman Ziemian.

Per Ferrari una prova perfetta: oltre al gradino più alto del podio, anche pole position e giro più veloce in gara, firmato da Jefferies, durante la penultima tornata. Il pilota dello Zimbabwe ottiene un’altra vittoria a poche settimane dal successo nella 24 Ore di Dubai.