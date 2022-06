“The secret of Le Mans”, il trionfo Ferrari nel 2021

Un anno dopo la splendida affermazione di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Côme Ledogar nella classe LMGTE Pro e di François Perrodo, Nicklas Nielsen e Alessio Rovera nella classe LMGTE Am, e a pochi giorni dal via dell’edizione 2022, Ferrari presenta “The secret of Le Mans”, una produzione originale che racconta il legame unico tra la Casa del Cavallino Rampante e la 24 Ore di Le Mans.

In un’edizione impreziosita dalla presenza come starter ufficiale della gara del Presidente John Elkann, il video illustra la grande classica francese da un punto di vista privilegiato che permette di rivivere la cavalcata verso il trionfo delle 488 GTE attraverso le testimonianze dei piloti e degli uomini di Competizioni GT.