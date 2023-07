Secondo podio stagionale per Ferrari in LMGTE Am nel FIA WEC

La gara ha proposto un avvio molto positivo del debuttante nel mondiale, Diego Alessi, che ha portato al comando la vettura numero 21 difendendo la leadership fino al cambio pilota mentre alle sue spalle, in rimonta, Lilou Wadoux si portava in seconda posizione dopo lo stint di Perez Companc. La corsa di Kessel Racing, invece, è stata compromessa da un drive through per eccesso di velocità in corsia box che ha costretto la compagine elvetica, formata da Takeshi Kimura, Scott Huffaker e Daniel Serra, ad una lunga rincorsa culminata con la decima posizione finale.

La gara proponeva diversi equipaggi al comando e l’alternanza tra piloti gentlemen e professionisti mescolava le posizioni durante lo sviluppo della corsa. Degni di nota, in queste fasi, i turni di guida di Davide Rigon e Daniel Serra, così come di Lilou Wadoux, sempre in grado di girare su tempi molto veloci e costanti. Nel finale, la giovane pilota francese lasciava il posto ad Alessio Rovera che insidiava in più occasioni la Corvette di Catsburg, vincitrice della prova portoghese con appena 260 millesimi di vantaggio sulla Ferrari di Richard Mille AF Corse.

Podio sfiorato per le altre due 488 GTE gestite dal team piacentino grazie ad un ottimo stint di Rigon, che consegnano all’italiano, Thomas Flohr e Francesco Castellacci il quarto posto a 3”4 dalla terza posizione, non senza rimpianti. Quinta piazza finale per la 488 GTE numero 21 di Diego Alessi, Simon Mann e Ulysse de Pauw, autori di una prova solida e convincente.