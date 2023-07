Seconda fila per Ferrari alla 1000 Chilometri del Paul Ricard

Il tracciato francese del Paul Ricard ospita il secondo appuntamento del GT World Challenge Europe – Endurance Cup che vede iscritte quattro vetture della Casa di Maranello. Alla bandiera verde della 1000 Chilometri le Ferrari 296 GT3 del team AF Corse – Francorchamps Motors scatteranno dalla terza e dalla quinta casella, rispettivamente con gli equipaggi numero 51 e 71 formati dai ufficiali del Cavallino Rampante. Nelle categorie riservate alle squadre composte da professionisti e gentlemen driver ottengono la seconda fila sia la 488 GT3 Evo 2020 numero 52 di AF Corse, in classe Bronze, sia la medesima vettura di ST Racing with Rinaldi, in Pro-Am.

Classe Pro. Nella mattinata di sabato si sono disputate le qualifiche combinate – che tengono conto dei tempi registrati da ciascun pilota dell’equipaggio – in condizioni di pista asciutta. Alessio Rovera, Robert Shwartzman e Nicklas Nielsen, saliti nell’abitacolo in quest’ordine, hanno ottenuto un miglior tempo finale in 1’53’’909, valso il terzo posto, a 0’’164 dalla Mercedes numero 88 in pole position. Due posizioni più arretrata la 296 GT3 numero 71: Daniel Serra, Davide Rigon e Antonio Fuoco hanno firmato un crono di 1’54’’038.

Nell’arco dei 60 minuti di qualifica le condizioni dell’asfalto hanno permesso ai piloti di migliorare sensibilmente i tempi: Fuoco (1’53’’452) e Nielsen (1’53’’582) sono risultati i più veloci al termine della mattinata.

Altre classi. La Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 52, affidata a Louis e Jef Machiels prima dell’ufficiale Andrea Bertolini – il quale ha permesso all’equipaggio di scalare posizioni in griglia – si è assicurata il quarto posto in classe Bronze con un tempo combinato di 1’54’’914. In Pro-Am scatteranno terzi Isaac Tutumlu, Samantha Tan e Jon Miller (1’56’’191) che condividono la vettura numero 38.

Il programma. La 1000 Chilometri del Paul Ricard, sul tracciato francese di Le Castellet, inizierà alle 18 di sabato 3 giugno terminando sei ore più tardi (gli orari indicati sono locali).