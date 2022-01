La Ferrari ha registrato la sua presenza più importante nell'IMSA Weathertech SportsCar Championship 2021 nell’appuntamento in programma presso il Daytona International Speedway, dove una 488 GTE e due 488 GT3 Evo 2020 hanno preso parte alla famosa 24 ore di gennaio. In GTLM il vessillo Ferrari è stato portato da Risi Competizione con Alessandro Pier Guidi, James Calado, Davide Rigon e Jules Gounon. Nonostante un Balance of Performance molto penalizzante in termini di possibilità di sorpasso nei confronti degli avversari, la squadra è stata autrice di una corsa affidabile fino al quarto posto, inserendosi nella lotta per il podio nelle ore finali, ma solo per pochi giri. Nella categoria GT-Daytona, la Ferrari numero 21 di AF Corse con Daniel Serra, Nicklas Nielsen, Simon Mann e Matteo Cressoni è stata tra le grandi protagoniste, costantemente nelle prime posizioni per gran parte della gara. Sfortunatamente, una collisione a 4 ore dalla fine mentre lottava per il comando ha fatto perdere all’equipaggio due giri per le riparazioni. Anche Scuderia Corsa ha fatto uno sforzo valoroso nella 24 ore, ma è stata costretta al ritiro a 3 ore dalla fine. Il team americano ha affidato una 488 GT3 Evo 2020 a Daniel Mancinelli e Colin Braun nell’appuntamento di Long Beach, chiuso al decimo posto a causa di un rabbocco nelle fasi finali.